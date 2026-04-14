Mit "Zimmer frei!" feiert eine der legendärsten Unterhaltungssendungen des Westdeutschen Rundfunks in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag - und in den sozialen Netzwerken deutete sich in den letzten Tagen schon an, dass der WDR anlässlich dessen etwas besonderes plant. Martin Reinl etwa postete auf Instagram Fotos von "Zimmer frei! "und schrieb: "Nicht nur 'Wetten, dass..?' kommt zurück! Zum 30. Geburtstag gibt's nochmal ein Wiedersehen!"

Wer nun hoffte, dass die Sendung einmalig nochmal neu aufgelegt wird, hat sich allerdings getäuscht: Der WDR arbeitet stattdessen an einem 90-minütigen Rückblick auf die 20 Jahre währende "Zimmer frei!"-Ära. Herzstück der Sendung soll ein "besonders persönliches Interview mit den beiden Gesichtern der Sendung", also Götz Alsmann und Christine Westermann, werden. Der WDR rief Fans der Sendung auf seinen Social-Media-Kanälen in den letzten Tagen bereits dazu auf, Fragen einzusenden, die diesen schon immer auf den Nägeln brannten.

Neben dem Interview soll es natürlich jede Menge Ausschnitte zu sehen geben: "Legendäre Szenen und besondere Gäste, emotionale Gespräche im Zimmer, verrückte Spiele, herausragende Performances bei den Hausmusiken, die kreativsten Verkleidungen und die schwierigsten Bilderrätsel", so der WDR.

Neben Westermann und Alsmann blicken zudem weitere Prominente zurück auf "Zimmer frei!" und gratulieren zum 30sten: Cordula Stratmann alias Annemie Hülchrath, Jens Riewa, Jörg Thadeusz, Edin Hasanovic sie die Puppen rund um Wiwaldi. Auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sendung wie Autoren, Bühnenbildner oder Kostümbildnerinnen kommen zu Wort.

Wann genau das Special zum 30. Geburtstag zu sehen sein wird, ist noch unklar. Sicher ist aber schonmal, dass es neben dem 90-minütigen Rückblick noch zwei neue Best-Of-Sendungen zu "Zimmer frei!" geben wird. Eine verspricht die "lustigsten Momente", eine legendäre Talks und Hausmusik aus 20 Jahren "Zimmer frei!".