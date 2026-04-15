Im September feiert die RTL-Soap "Alles was zählt" ihr 20-jähriges Jubiläum. Von Anfang an mit dabei: Silvan-Pierre Leirich. Nun wird der Schauspieler, der den Familienvater Richard Steinkamp verkörpert, allerdings überraschend Abschied nehmen von dem Dauerbrenner. Wie der Sender mitteilte, wird die letzte Folge mit ihm am Donnerstag, den 7. Mai bei RTL zu sehen sein. Bei RTL+ steht die Episode schon eine Woche zuvor zum Abruf bereit.

Leirich, der im vergangenen November seinen 65. Geburtstag feierte, wolle "noch mal etwas völlig Neues wagen", hieß es zur Begründung. Zugleich steht der Abschied wohl auch im Zusammenhang mit einer zunehmenden Neuausrichtung. "'Alles was zählt' wird dieses besondere Jubiläum nutzen, um nach den inhaltlichen Überarbeitungen der vergangenen Jahre die Weichen für eine starke Zukunft zu stellen", erklärte UFA-Produzent Guido Reinhardt. "Die nächste Generation der Steinkamps und Reichenbachs steht bereits in den Startlöchern."

Bereits im vergangenen Jahr hatten RTL und die Produktionsfirma UFA Serial Drama neue Charakere und Locations in der Dailysoap eingeführt. Den Grundstein für Veränderungen legte man, indem ein Brand die Eishalle des Steinkamp-Imperiums in Schutt und Asche legte.

Aus Quotensicht hat das zumindest linear bislang nur bedingt geholfen: Mit Marktanteilen um zehn Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen bewegt sich "Alles was zählt" im laufenden Jahr auf der Flughöhe des Vorjahres. Dazu kommt allerdings noch die non-lineare Nutzung: So erreichte "AWZ" in der Programmmarken-Auswertung in der Kalenderwoche 14 etwa eine Nettoreichweite von 365.000 im Streaming erreichten Personen.