ProSiebenSat.1 schraubt am Bezahlbereich von Joyn - sowohl preislich als auch unter der Motorhaube. So ist der Streamingdienst neuerdings um eine Download-Funktion erweitert worden, wie sie bei den meisten Konkurrenz-Angeboten längst zum Standard gehört - und wie sie beim Vorgänger Maxdome übrigens 2009 verfügbar war (DWDL.de berichtete). Ebenfalls neu eingeführt wird eine Instant-Restart-Funktion.

So haben Nutzerinnen und Nutzer von Joyn+ ab sofort die Möglichkeit, laufende Sendungen im Live-TV-Programm von vorne zu starten. Diese Funktion soll demnach in den kommenden Wochen "sukzessive auf alle relevanten Plattformen und Betriebssysteme ausgerollt werden", teilte ProSiebenSat.1 mit. Einen genauen Zeitpunkt nannte das Unternehmen allerdings nicht. Die ebenfalls neu eingeführte Download-Funktion soll es derweil ermöglichen, bis zu zehn Inhalte auf Handys und Tables herunterzuladen und dort 30 Tage lang auch offline zu nutzen.

Im Zuge des Upgrades wird Joyn+ allerdings deutlich teurer - allerdings nicht für Bestandskunden, sofern sie nicht kündigen. Wer jedoch neuerdings ein Abo mit monatlicher Kündigungsmöglichkeit abschließt, muss künftig 8,99 Euro pro Monat bezahlen. Immerhin: Wer sich hingegen für ein Jahr bindet, kann Joyn+ auch künftig für 6,99 Euro pro Monat buchen.

Anders als etwa Konkurrent RTL will ProSiebenSat.1 den Schwerpunkt seines Streamingdienstes aber auch weiterhin auf den werbefinanzierten Bereich legen. So heißt es, dass die Weiterentwicklung von Joyn den weiterhin "völlig kostenlosen werbefinanzierten Bereich" inkrementell ergänzen soll. Dieser ist zuletzt nach Angaben des Unternehmens zweistellig gewachsen.