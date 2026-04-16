Playboy Deutschland ist zurück auf Facebook. Nach einer zweimonatigen Sperre durch den Meta-Konzern ist die Seite inzwischen wieder online, nachdem das Landgericht Düsseldorf zuvor eine einstweilige Verfügung erlassen und die Sperrung der Seite, die zuletzt 1,8 Millionen Follower zählte, als rechtswidirig eingestuft hatte.

Die einstweilige Verfügung werde derzeit über das Gericht an Meta in Irland verschickt und wurde bereits kurz nach Erlass an der Niederlassung von Meta in Deutschland per Gerichtsvollzieher zugestellt, wie der "Playboy" mitteilte. Die Facebook-Seite sei aber nun "plötzlich und ohne Ankündigung durch Meta wieder freigegeben" worden.

Die Facebook-Seite war seit Mitte Februar nicht mehr auffindbar. Meta teilte dem Verlag Kouneli Media, in dem der deutsche "Playboy" erscheint, damals mit, dass die Sperrung und Löschung endgültig seien. Als Grund dafür nannte Meta pauschal Verstöße gegen die Gemeinschaftsstandards an, darunter "sexuell motivierte Kontaktaufnahme durch Erwachsene" sowie "Nacktheit und sexuelle Handlungen". Dabei verwies Meta offenbar nur ganz allgemein auf seine "Gemeinschaftsregeln" und begründete die endgültige Löschung der Seite in einer automatisch generierten Antwort mit "einigen Aktivitäten", die gegen diese Regeln zu verstoßen "scheinen".

Nun also das Facebook-Comeback des deutschen "Playboys". Es war übrigens nicht das erste Mal, dass der "Playboy" Probleme mit Facebook hat. Bereits im vergangenen Jahr war die Facebook-Seite des Mediums mehrere Tage gesperrt - auch damals gab es keine echte Erklärung für das Vorgehen. Erst nach Berichten mehrerer Medien wurde die Sperrung aufgehoben.