Die Deutsche Welle (DW) hat einen wesentlichen Auftrag, den sie vom Gesetzgeber erhalten hat, bereits im Namen: deutsch. Der Auslandssender, der, anders als ARD und ZDF, direkt über Steuergelder vom Staat finanziert wird, hat als Aufgabe, die Angebote "in deutscher Sprache sowie auch in anderen Sprachen" zu verbreiten. Paragraph 4 des DW-Gesetzes führt außerdem die Ziele des Senders auf. Darin heißt es unter anderem: "Die Deutsche Welle fördert [...] insbesondere die deutsche Sprache."

Nun muss man beim deutschen Auslandssender aber mal wieder sparen. Der Bundestag hatte zuletzt eine Absenkung des DW-Etats beschlossen. So wurde der Zuschuss um 10 Millionen Euro auf insgesamt 415 Euro gekürzt. Darin sind 20 Millionen Euro enthalten, die für Investitionen vorgesehen sind. Für das eigentliche Programm bleiben also rund 395 Millionen Euro. Vor einigen Wochen hatte das Management um die neue Intendantin Barbara Massing daher ein umfangreiches Sparpaket in Aussicht gestellt.

Die Deutsche Welle muss im Zuge der Etat-Kürzung allerdings nicht nur 10 Millionen Euro einsparen, sondern sogar mehr als doppelt so viel - 21 Millionen. Die weiteren elf Millionen Euro ergeben sich daraus, dass dem Sender durch Tarifsteigerungen aus dem bestehenden Tarifabschluss im kommenden Jahr entsprechende Mehrkosten entstehen, die nun ebenfalls nicht ausgeglichen werden. Und die Streichliste ist lang: Allen voran trifft es DW Griechisch, das nach mehr als 60 Jahren komplett eingestellt wird. In anderen Sprachen wird das journalistische Portfolio reduziert, so sinkt das Budget für die Sprachangebote Portugiesisch für Afrika sowie Dari/Paschtu für Afghanistan, auch für die spanischsprachigen TV-News wird weniger ausgegeben. Darüber hinaus werden verschiedene Sendungen eingestellt.

Und dann kommt es eben auch noch zu Kürzungen beim deutschsprachigen Dienst des Auslandssenders. Hier fallen die Einsparungen besonders dramatisch aus: So sollen zwei bisher eigenständige Bereiche zusammengelegt werden. Das sind auf der einen Seite das journalistische Angebot sowie auf der anderen Seite die Deutschlernkurse. Das Budget wird nahezu halbiert. 1,8 Millionen Euro will die Deutsche Welle bei ihren deutschsprachigen Angebot künftig sparen. Das Budget liegt künftig nur noch bei rund 2 Millionen Euro.

Red regt sich Widerstand

Diese Kürzungen rufen nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Plan, die bislang in diesem Bereich gearbeitet haben bzw. das aktuell noch tun. In einem Offenen Brief wenden sie sich an das Management, aber auch an die Aufsichtsgremien, die Politik und die Gesellschaft. So verweisen mehrere Dutzend Mitarbeitende darauf, dass die Geschäftsleitung der DW das deutschsprachige Programm schon in den zurückliegenden Jahren "auf einen Bruchteil zusammengestrichen" habe. Nun solle für den verbliebenen Rest das Budget halbiert werden. "Übrig bleibt: ein Trümmerhaufen."





"Man muss davon ausgehen, dass das deutsche Programm in den kommenden Jahren sogar komplett verschwindet."

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DW in einem Offenen Brief



Dass bei der Deutschen Welle nur noch rund 0,5 Prozent des Programmbudgets in die deutschsprachigen Angebote fließen werden, sorgt für entsprechenden Unmut in der Belegschaft. Und die Mitarbeitenden fürchten sogar, dass irgendwann komplett Schluss sein könnte. "Man muss davon ausgehen, dass das deutsche Programm in den kommenden Jahren sogar komplett verschwindet", schreiben sie in ihrem Offenen Brief. Und sie stellen eine rhetorische Frage, auf die sie die Antwort auch direkt selbst geben: "Würden die BBC aus Großbritannien, das französische Radio France Internationale oder Japans NHK World genauso verfahren und ihre Programme in den jeweiligen Landessprachen einstellen?" Die Antwort, die laut den DW-Mitarbeitenden am wahrscheinlichsten ist: "Vermutlich nicht!"

In ihrem Offenen Brief verweisen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch auf das DW-Gesetz, wo der deutschen Sprache eine besondere Stellung eingeräumt wird. Bei den angekündigten Einsparungen und dem Anteil, den die Investitionen in DW Deutsch künftig noch am Gesamtbudget ausmachen, drängt sich die Frage geradezu auf: Verstößt der deutsche Auslandssender gegen das Gesetz, wenn er so massiv das Deutschprogramm zusammenstreicht?

Beim Sender sieht man das nicht so. Auf Anfrage von DWDL.de heißt es vom Sender: "Die Deutsche Welle hat laut DW-Gesetz den Auftrag, die deutsche Sprache für ein internationales Publikum zu fördern. Das DW-Gesetz ist die Grundlage aller strategischen und programmlichen Entscheidungen der Deutschen Welle und wird weiterhin erfüllt." Die Neuaufstellung von DW Deutsch stehe für eine "klare Konzentration auf ein integriertes, international ausgerichtetes Angebot, das Journalismus und Sprachförderung [...] systematisch miteinander verbindet. Journalistische Relevanz und sprachliche Kompetenzvermittlung sollen sich gegenseitig verstärken. "Damit bleibt die Förderung der deutschen Sprache ein Bestandteil des Gesamtangebots der DW."

Gleichzeitig heißt es von einer Unternehmenssprecherin gegenüber DWDL.de, dass Menschen, die so gut Deutsch sprechen, dass sie sich auf Deutsch journalistisch informieren, auf "das breite und hochqualitative Angebot von öffentlichen und privaten deutschsprachigen Medien zurückgreifen" können. In anderen Sendesprachen der DW gebe es neben dem deutschen Auslandssender dagegen "keine öffentlich finanzierten Angebote, die deutsche und europäische Perspektiven und Werte transportieren".

Keine Bestandsgarantie für neues Angebot

Eine Bestandsgarantie für das neue DW Deutsch will der Sender nicht abgeben. Stattdessen teilt man mit: "Auf Basis des DW-Gesetzes bietet die Deutsche Welle weiterhin ein Angebot in deutscher Sprache. Mit der Neuaufstellung etabliert die DW ein wirkungsvolles Alleinstellungsmerkmal: ein aktuelles, journalistisches Angebot zum Deutschlernen, das weltweit wahrgenommen wird."





"Das DW-Gesetz ist die Grundlage aller strategischen und programmlichen Entscheidungen der Deutschen Welle und wird weiterhin erfüllt."

DW-Sprecherin



Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugt das wohl nicht. So ziehen in Zweifel, ob man angesichts der angekündigten Einsparungen tatsächlich noch von einer Förderung der deutschen Sprache sprechen kann. Auch die Zusammenlegung des journalistischen Angebots und der Lernkurse ist ihnen ein Dorn im Auge. "Ob man ein journalistisches Angebot machen und gleichzeitig Interessierten Deutsch beibringen kann – und das mit der Hälfte an Geld? Mehr als zweifelhaft!" Sie befürchten, dass im Zuge des "Kahlschlags", wie sie es nennen, voraussichtlich eine dreistellige Zahl an deutschen Journalistinnen und Journalisten den Sender verlassen muss - allen voran freie Mitarbeitende. "Wenn niemand mehr da ist, der in Deutschland sozialisiert wurde, dann gehen damit auch die deutschen Sichtweisen verloren."

Angesichts dessen fordern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem Offenen Brief die Abgeordneten des Bundestags direkt auf, genau hinzuschauen - und ihrer "Kontrollpflicht nachzukommen". Insbesondere sollte die Politik darauf achten, ob das DW-Gesetz angesichts der Einsparungen noch eingehalten wird.