Das Programm der diesjährigen Seriencamp Conference steht: Vom 9. bis 11. Juni wird die Branchenveranstaltung erneut in Köln über die Bühne gehen - mit zahlreichen Panels und Workshops, aber auch der Pitching-Plattform "Story Exchange" und dem Werkstattblick "Work in Progress".

Fest steht inzwischen auch, dass der German TV Disruptor Award, der vom US-Branchenmagazin "Deadline" verliehen wird, in diesem Jahr an Anke Greifeneder geht. Greifeneder fungiert inzwischen bei HBO Max als Vice President Local Original Production GSA & France und hat in der Vergangenheit unter anderem den Serien-Hit "4 Blocks" verantwortetet, der in diesem Jahr mit "4 Blocks Zero" einen Ableger erhält.

"Wir freuen uns sehr, den diesjährigen German TV Disruptor Award an Anke Greifeneder zu verleihen, die das deutsche und internationale Fernsehen maßgeblich prägt", sagte Stewart Clarke, SVP, Content, International bei "Deadline". "Wir könnten uns keine bessere Preisträgerin vorstellen, nun da wir bereits im dritten Jahr diesen Preis auf dem Seriencamp verleihen, das nach wie vor ein unverzichtbares Treffen in einer sich rasch wandelnden Branche ist."

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Abseits davon sollen bei der Seriencamp Conference in diesem Jahr unter andere die Autoren Brian Elsley ("Skins", "Counsels"), Samuel Jefferson ("Krank Berlin") und Luise Hardenberg ("Push", "Westend Girl") einen Einblick in ihre Arbeit für Young-Adult-, Medical-Drama- und Thriller-Stoffe liefern. Bei "Work in Progress" stehen diesmal unter anderem die schottische Anwalts-Serie "Counsels" von BBC und ZDFneo, die Netflix-Serie "Die Falle", die zweite Melanie-Raabe-Adaption nach dem Erfolg von "Der Schatten", im Mittelpunkt. ZDF und MagentaTV stellen darüber hinaus ihre futuristische Co-Produktion "Droneland" vor, zudem geht es um die Neuauflage der "Wallander"-Krimis.

"Plot Next" und Seriencamp Festival

Bereits bekannt war, dass erstmals auch "Plot Next" an das Seriencamp angedockt werden soll - als Schwesterveranstaltung, die am 11. und 12. Juni stattfinden wird. Wer bei der Seriencamp Conference akkreditiert ist, kann "Plot Next" kostenfrei besuchen. Hier sollen "international renommierte Fachleute und Kreative an der Schnittstelle von Storytelling und Technologie aufeinandertreffen, um gemeinsam auszuleuchten, wie Künstliche Intelligenz narrative Prozesse verändert", wie es heißt. Die Rede ist von rund 30 internationalen Speakerinnen und Speakern, darunter Guido Reinhardt (UFA Fiction), Max Penk (TEKTITE) und Jan Diepers (Studio Hamburg Serienwerft).

© FMS Walid Nakschbandi

Wie gehabt findet außerdem parallel wieder das Seriencamp Festival statt, das in diesem Jahr mit 20 Serienscreenings aufwartet. Dazu gehört etwa die Weltpremiere der ARD-Serie "All Heroes Are Bastards". Aber auch die ZDFneo-Serien "Serial Cleaner" mit Aylin Tezel und "The Comeback" sowie die RTL-Produktionen "Mermaids to Lovers" und "Club der roten Bänder - Die neue Generation" gehören ebenso dazu wie "Westend Girl" von WDR und Arte mit Helena Zengel ("Systemsprenger").

Bereits im Vorfeld haben zwei hochkarätig besetzte Jurys die Preisträger Official Competition und der Short Form Competition gekürt. Teil der Jurys sind unter anderem Schauspieler Jannik Schümann ("Sisi"), Drehbuchautor und Regisseur Bilal Bahadır ("Uncivilized"), Produzentin Eva Holtmann ("Ghosts"), Max von der Groeben ("Deutsches Haus"), Sophia Münster ("Kacken an der Havel") und Drehbuchautorin Sonia Emamzadeh ("Happiness").