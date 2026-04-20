Der Disney Channel ist ab Mai auch über die Streamingplattform Disney+ verfügbar, das hat das Unternehmen jetzt in einer Pressemitteilung angekündigt. Es ist ein Schritt, um die potenzielle Reichweite des Kindersenders zu erhöhen - und man kann sich fragen, wieso die Einbindung erst jetzt erfolgt. Für die bestehenden Abonnentinnen und Abonnenten von Disney+ soll es durch den neuen Sender auf der Plattform jedenfalls nicht teurer werden.

Erst vor einigen Tagen hatte Disney angekündigt, seine Sportmarke ESPN auch in Europa auf die Streamingplattform zu bringen (DWDL.de berichtete). Nun folgt also auch der Kindersender, wo sich das Programm zuletzt merklich änderte. Seit Anfang des Jahres präsentiert der Disney Channel unter dem Titel "Mein Morgen" am Vormittag eine neue Programmschiene für Erwachsene und zeigt dort Sitcoms wie "Modern Family", "Dharma & Greg" oder "Wunderbare Jahre".

Diese Sitcom-Schiene erstreckt sich aktuell von 8:30 bis 12:40 Uhr. Am Vorabend setzt man schon seit einiger Zeit verstärkt auf Sitcoms, die vor allem ein älteres Publikum ansprechen und sich nicht direkt an Kinder richten. Der frühe Morgen richtet sich weiterhin an Kinder im Vorschulalter, nachmittags gibt’s Programm für Kinder ab sechs Jahren. In der Primetime richtet sich der Disney Channel an Erwachsene und Familien, hier kann man punktuell auch immer wieder mit Filmen punkten und hohe Reichweiten erzielen.