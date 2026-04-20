Das ZDF hat bereits im Oktober 2023 unter dem Arbeitstitel "The Emperor's Stone" die Produktion einer neuen Serie angekündigt. Zusammen mit France Télévisions und RAI arbeitet man seither an dem Projekt, das aus der European Alliance entstanden ist. Und nun haben auch die Dreharbeiten für die sechs Folgen begonnen. Gedreht wird aktuell in Rom und auf Sizilien, danach geht's für das Team noch nach Frankreich.

Die Rede ist von einer "modernen Abenteuerserie, die für die ganze Familie entwickelt wurde". Als Showrunner und Headautor zeichnet Benjamin Anderson verantwortlich, Regisseurin Alice Troughton inszeniert die 52-minütigen Episoden. "Diese einzigartige Koproduktion zeigt, was wir als europäische öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten gemeinsam hervorbringen können: populäre und zugleich anspruchsvolle Fiktion für die ganze Familie, die international wettbewerbsfähig ist", sagt Jasmin Maeda, Hauptredaktionsleiterin der Internationalen Fiktion im ZDF.

Inhaltlich geht es um den Abenteurer und Familienvater Theo Levasseur, der dem Schatz seines berühmten Vorfahren, dem Piraten Olivier "La Buse" Levasseur, hinterherjagt. Besessen von dem mythischen "Emperor's Stone" – einem Artefakt, das "La Buse" gestohlen und anschließend versteckt hatte, setzt Theo alles daran, das Geheimnis um diesen Stein zu lüften. Er nimmt seine Familie mit auf eine gefährliche Schatzsuche an Bord der "Victorieux", einer prächtigen Galeone aus dem 18. Jahrhundert. Doch je weiter er, seine Frau, sein Sohn und seine Tochter rätselhaften Hinweisen folgen, desto deutlicher wird: Sie sind nicht die Einzigen, die hinter dem Stein her sind. Sie sehen sich rivalisierenden, im Verborgenen agierenden Mächten gegenüber – und einem Auftragskiller, der vor nichts zurückschreckt.

In den Hauptrollen spielen Colin Morgan, Antonia Desplat, Rafael Griso, Rocío Luz, Luke Treadaway, Lola Jenkins, Andreas Schröders, Gabrielle Scharnitzky (im Foto oben zu sehen), Marco Bocci und Tomer Sisley. Produziert wird die Serie von Nolita, Aircraft Pictures und Legend Factory in Zusammenarbeit mit CBS Studios und Film Afrika in Koproduktion mit Beside Productions, Viola Films, und der European Alliance. Executive Producers sind Mathieu Ageron, Benjamin Anderson, Anthony Leo, Gina Marcheschi und David Wicht. Die Redaktion im ZDF haben Frank Seyberth und Jonas Melcher.