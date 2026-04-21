Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme des neuen Nachrichtenstudios von ntv laufen auf Hochtouren. Bereits vor einer Woche hatte der Sender erste Einblicke in sein künftiges Realset gewährt - nur der genaue Starttermin stand bislang noch nicht fest. Inzwischen ist allerdings klar: Das neue Nachrichtenstudio wird am 1. Mai seine On-Air-Premiere feiern - sofern bis dahin keine unerwarteten Probleme auftreten. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte eine ntv-Sprecherin den Fahrplan.

Bereits am vergangenen Wochenende hatten sich zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren des Senders in dem Studio eingefunden, um ein erstes Gespür für diie neuen Räumlichkeiten zu bekommen. Der Feiertag am 1. Mai und das sich direkt anschließende Wochenende bieten indes die Möglichkeit, das neue Studio zunächst noch nicht unter der Volllast eines Werktags in Betrieb zu nehmen - freilich nur, sofern keine Breaking News kurzfristige Sondersendungen nach sich ziehen.

Wirklich ernst wird es allerdings am 4. Mai, wenn ab 6 Uhr erstmals die gemeinsame Morgensendung von ntv und RTL an den Start gehen wird (DWDL.de berichtete). Das dreistündige Format ist fortan parallel auf beiden Sendern zu sehen und ersetzt bei RTL die bisherigen "Punkt"-Magazine am Morgen. Gesendet wird "Deutschland am Morgen" aus dem neuen ntv-Studio, das es auf eine Gesamtfläche von 230 Quadratmetern bringt und mit fünf rund 70 Quadratmeter großen LED-Walls aufwartet.

Bilder: Das neue ntv-Studio

Der Hauptbereich ist der Teil, in dem die Moderatorinnen und Moderatoren Platz nehmen und die Nachrichten präsentieren. Es gibt darüber hinaus aber noch zwei weitere, etwas kleinere Bereiche, aus denen ebenfalls gesendet werden kann. Von hier kommen dann beispielsweise die Sportnachrichten des Tages.

Das neue Studio wurde gemeinsam mit dem renommierten Architektur- und Designstudio Veech x Veech geplant und realisiert. Es sei "eine gezielte Investition in die Qualität und Zukunft des Nachrichtenjournalismus bei RTL Deutschland", erklärte Martin Gradl, Geschäftsführer RTL News und ntv.