Bei den ProSieben-Formaten von Jenke von Wilmsdorff kommt es zu Veränderungen hinter den Kulissen. So werden sowohl "Jenke. Report" als auch "Jenke. Experiment" und "Jenke. Crime" künftig von Leonine Documentaries produziert. Der Schritt war nötig geworden, weil das Experimente- und Report-Format zuvor von SEO Entertainment verantwortet wurden. Leonine hatte sich Ende 2025 aber dazu entschlossen, diese Produktionsfirma dicht zu machen. SEO ging in Madame Zheng auf und soll dort als eigenständiges Label weitergeführt werden. SEO-Geschäftsführer Gillad Osterer verlässt das Unternehmen (DWDL.de berichtete).

"Jenke. Crime", von dem in den vergangenen eineinhalb Jahren nur eine neue Ausgabe zu sehen war, wurde zuletzt von Film Five produziert. Auch die Verantwortung für diese Reihe wandert also zu Leonine Documentaries, wo man künftig alle Formate mit dem ProSieben-Reporter aus einem Guss produzieren kann. Leonine Documentaries ist keine eigenständige Produktionsfirma, sondern ein Label innerhalb von Leonine Studios.

Jenke von Wilmsdorff selbst sagt zu den Veränderungen hinter den Kulissen: "Ich freue mich sehr, dass meine Formate Jenke. Report, Jenke. Experiment und Jenke. Crime bei Leonine Documentaries eine feste Heimat gefunden haben. Mit dem bewährten Team um Katja Hahn verbindet mich eine langjährige, vertrauensvolle und kreative Zusammenarbeit. Umso mehr freue ich mich darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen und mit Leonine Documentaries neue Wege zu gehen." Hahn ist bei den zuletzt von SEO verantworteten Formaten verantwortlich gewesen, das bleibt sie auch künftig.

Jochen Köstler, Chief Production Officer Non-Fiction der Leonine Studios, sagt: "Wir freuen uns sehr auf die erweiterte Zusammenarbeit mit Jenke von Wilmsdorff. Jenke steht wie kaum ein anderer für journalistische Neugier, Relevanz und die Fähigkeit, mit seiner Authentizität ein breites Publikum zu begeistern. Mit der federführenden Produzentin Katja Hahn und ihrem Team setzen wir dabei auf eine bewährte kreative und produktionelle Stärke."