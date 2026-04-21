Schon Ende 2021 ist die Idee zur neuen ARD-Serie "3 Minuten" aus der gemeinsamen Initiative "Macht Serie!" von WDR und NDR hervorgegangen. Im vergangenen Jahr sammelten die Macherinnen und Macher einige Förderrunden ein und nun wird es tatsächlich ernst: Die Dreharbeiten für die Young-Adult-Serie haben in Bremen begonnen. Bis zum 20. Mai wird auch noch in Niedersachsen und NRW gedreht. Die Serie, hinter der der NDR, WDR, SR und Radio Bremen stehen, soll im Frühjahr 2027 in der ARD-Mediathek veröffentlicht werden.

Und so beschreiben die Sender den Inhalt der Serie: Die Freundschaft von Leo (Mathilda Smidt), K.J. (Salimou Thiam) und Sierra (Talia Dogan), die gemeinsam in einem tristen Wohnblock in einem Bremer Vorort großgeworden sind, gerät ins Wanken, als Leo durch ihren Erfolg auf der Livestream-App "3 Minuten" in eine schillernde Welt aus Glamour, Pranks und Action eintaucht. Die neue Social-Media-Plattform ruft dazu auf, in Live-Challenges gegeneinander anzutreten. Der beste dreiminütige Stream gewinnt drei Millionen Euro.

Leo kümmert sich in der Folge immer weniger um ihr Zuhause, das durch die Überforderung ihres Vaters Andreas (Denis Moschitto) in eine Schieflage geraten ist. Sie fühlt sich zunehmend zu dem erfolgreichen und charismatischen Joshua (Mido Kotaini) und seiner Managerin Margo (Jeannine Michaelsen) hingezogen und merkt nicht, dass sie ihre Freundin Sierra damit verletzt. Während ihr Freund K.J. davon träumt Leos Manager zu werden, hat Sierra heimlich Gefühle für sie. Die Einsätze in der Welt der "3 Minuten"-Streamer steigen und Leo muss herausfinden, wie viel ihr die Loyalität und Liebe zu ihren Freunden wirklich bedeutet.

Neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielern werden auch Rona Regjepi, Uke Bosse und Annina Hellenthal in weiteren Rollen zu sehen sein. Beteiligt ist zudem das für ihren Podcast "dudes." bekannte Content-Creator-Duo David Martin und Niklas van Lipzig, die auch in der Serie als Showmaster zu sehen sein werden.

Die Drehbücher zu "3 Minuten" stammen von Silvia Overath und Anika Soisson, nach Vorlagen von Marina Cardozo, Peter Furrer und Tankred Lerch und einem Konzept von Lukas Lankisch. Regie führen Mahnas Sarwari und Mark Monheim, die Kameraarbeit verantwortet Mahmoud Belakhel. Produzenten sind Lukas Lankisch (Veam) und Felix Zackor (nuworx productions). Die Redaktion verantworten Sabine Holtgreve (NDR), Andrea Hanke (WDR), Alexandra Fritsch (SR) und Annette Strelow (Radio Bremen). Die Produktion wird gefördert mit Mitteln der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, der Film- und Medienstiftung NRW sowie von FISAplus.