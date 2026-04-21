RTLzwei führt bei seiner Dailysoap "Berlin - Tag & Nacht" kleinen einen interaktiven Handlungsstrang ein. Wie der Sender mitteilte, sind Fans der von Filmpool produzierten Serie dazu aufgerufen, einen Namen für das erwartete Baby der beiden Serienfiguren Sara (Nandia Siada) und Mike (Filip Nikolic) zu bestimmen. Da sich die beiden nicht auf den Namen einigen können, ist nun also die Community gefragt.

Konkret können die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der RTLzwei-Website noch bis zum kommenden Sonntag abstimmen. Ein entsprechender Voting-Aufruf läuft bereits auf den offiziellen "BTN"-Accounts bei Instagram, Facebook und YouTube. Zur Auswahl stehen jeweils drei Mädchen- und drei Jungennamen. Welchen Namen das Baby erhält, soll in den nächsten Wochen bei "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen sein.