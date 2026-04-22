Zeitsprung Pictures und Junifilm arbeiten gemeinsam an einer Serie über den Serienmörder Fritz Haarmann, der in den 1920er Jahren in Hannover sein Unwesen trieb und nach dem Mord an 24 jungen Männern zum Tode verurteilt und schließlich geköpft wurde. Unter dem Titel "Groom - Die Fritz Haarmann-Story" soll nach Angaben der beiden Produktionsfirmen "eine ebenso düstere wie vielschichtige Serie" entstehen.

Dabei soll nicht nur der Kriminalfall selbst, sondern auch die Stimmung und das Leben in Hannover zwischen den beiden Weltkriegen sowie die Coming-of-Age-Geschichte eines homosexuellen Jungen in dieser Zeit erzählen werden.

Junifilm selbst sitzt übrigens in Hannover und hat mit Fördermitteln der nordmedia in einem Writer’s Room neben der Pilotfolge auch die Staffelbögen für die sechsteilie Miniserie entwickelt. Zeitsprung Pictures steigt jetzt mit ein, Produzenten sind Till Derenbach und Michael Souvignier sowie Jan Philip Lange. Derenbach und Lange werden die Serie gemeinsam in Hannover und im Baltikum in Zusammenarbeit mit der in Tallinn ansässigen Cuba Films realisieren. Wo die Produktion zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

"Als Jan Philip mir von der Serien-Idee erzählte, war ich sofort begeistert", sagte Till Derenbach. "Mit 'Groom' entsteht ein herausragendes Projekt mit internationalem Anspruch - visuell kraftvoll und erzählerisch vielschichtig." Jan Philip Lange betonte, man habe mit Zeitsprung "den idealen Partner" gefunden, um das Projekt "auf das nächste Level zu bringen".

Das Konzept stammt von Creator Nils Loof, der sich dem Stoff bereits mit dem Dokudrama "Puppenjungs" genähert hat. Als Headautorin fungiert Ruth Rehmet ("Neumatt"), Showrunner ist Nicolai Rohde ("Die Totenfrau"), unterstützt von Autor Michael Demuth.