Unter dem Arbeitstitel "How to Bürgermeister" entsteht derzeit in München und Umgebung sowie in Ruhpolding der Auftaktfilm einer neuen Komödienreihe für das ZDF. In der Hauptrolle ist Golo Euler zu sehen, der den ehemaligen Profi-Skifahrer Felix Kramers verkörpert, dessen glanzvolle Tage längst der Vergangenheit angehören.

Als der alte Bürgermeister seiner oberbayerischen Heimatstadt stirbt, beschließt der arbeitslose Felix, den freigewordenen Job zu übernehmen - und trifft auf Larissa Bahl (Maike Jüttendonk), die "Bürgermeister-Macherin". Sie bildet engagierte Bürgerinnen und Bürger zu Politikern aus und soll Felix coachen. Als hätte Larissa mit dem arbeitsscheuen Hallodri nicht schon genug zu tun, taucht plötzlich ihr ehemaliger Chef und Politik-Profi Eric Tersen (Johann von Bülow) auf, der auch gern Bürgermeister des Ortes wäre. Der siegessichere Felix hat also plötzlich einen Konkurrenten, gegen den er sich behaupten muss.

Unter der Regie von Andreas Senn spielen in weiteren Rollen unter anderem Sina Reiß, Sebastian Fritz, Sigi Zimmerschied, Marlene Morreis, Sophia Schober, Sebastian Fräsdorf und Simon Pearce und andere. Das Drehbuch stammt von Marcus Pfeiffer. Produktionsfirma ist Network Movie mit Wolfgang Cimera und Susanne Flor als Produzenten. Ein Ausstrahlungstermin steht noch nicht fest.