„Wir holen die Bundesliga auch frei empfangbar ins Programm von RTL, um noch mehr Menschen unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten am Erlebnis Bundesliga teilhaben zu lassen“, kündigt Stephan Schmitter im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL.de an. Es ist ein kluger Schachzug, mit dem die Sky-Übernahme durch RTL Deutschland am Tag nach der Genehmigung durch die EU-Kommission auch bis zum Publikum durchdringt.

Schmitter: „Wir haben uns vorgenommen, so viele Spiele der ersten und zweiten Bundesliga wie nie zuvor bei unseren RTL Free-TV-Sendern zu übertragen. Im Rahmen dessen, was lizenzrechtlich möglich ist. “ Konkreter wird er nicht, die Anzahl im Gespräch nicht näher beziffern. Nach DWDL-Informationen geht es um bis zu zehn Partien pro Saison. Schmitter: „Das heißt Flutlichtspiele bei RTL, die das Produkt Bundesliga und damit auch den fantastischen Content, den Sky jede Woche produziert, für alle erlebbar machen.“

Denn: „Sky ist und bleibt Heimat der Bundesliga“, bekräftigt der CEO von RTL Deutschland. Die Spiele im Free-TV seien „gleichzeitig beste Werbung für das Bundesliga-Paket bei Sky“. Ein weiteres Sportrecht von Sky will Schmitter in der kommenden Saison auch bei RTL+ ausspielen: Alle 63 Partien des DFB-Pokals. „Damit wollen wir ein attraktives Angebot für Fans von Vereinen schaffen, deren Spiele sonst kaum live übertragen werden. Der DFB-Pokal ist David gegen Goliath und ein Wettbewerb, bei dem immer wieder auch kleinere Vereine überraschen.“

Und wenn diese möglicherweise nur eine Runde mit dabei sind im DFB-Pokal, ist ein Monat RTL+ Premium für 9,99 Euro der kostengünstigere Einstieg als Sky oder Wow. Doch auch Sky-Abonnentinnen und -Abonnenten bekommen mehr: RTL Deutschland will die Europa League in der nächsten Saison neben RTL+ auch bei Sky zeigen.