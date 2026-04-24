Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH © Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH
USA: Die nächste Hürde für die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramound Skydance ist genommen. Nun haben die Anteilseigner des Medienkonzerns dem geplanten Vorhaben zugestimmt. Die Rede ist von einer "überwältigen Mehrheit", mit der die Transaktion gebilligt worden ist, wie WBD nach einer vorläufigen Auszählung mitteilte. Überraschend kommt die Zustimmung allerdings nicht, vielmehr wird das Ergebnis als Formsache gewertet. Vollends besiegelt ist der Deal damit aber freilich trotzdem nicht, denn die Freigabe durch Regulierungsbehörden steht weiterhin aus. Mit einem Abschluss der 110 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme wird für das dritte Quartal 2026 gerechnet.

Barack Obama bei David Letterman © Netflix
USA: Die Produktionsfirma Higher Ground Productions von Barack und Michelle Obama soll sich Berichten zufolge nicht mehr exklusiv an Netflix gebunden sein. Der Schritt erfolgt sobald ihr derzeitiger Vertrag mit Netflix im Laufe dieses Jahres ausläuft. Geplant ist, künftig Projekte an mehrere Studios zu verkaufen, wie "Deadline" berichtet. Der ehemalige US-Präsident und die frühere First Lady hatten Higher Ground 2018 gegründet und produzierten ihre Film- und TV-Inhalte seither exklusiv für Netflix. Seit 2024 arbeitet Higher Ground im Rahmen eines First-Look-Vertrags mit dem Streaming-Dienst zusammen. Laut "Deadline" hat das Unternehmen bereits begonnen, Projekte bei HBO, Apple und anderen Studios auf die Beine zu stellen.

Amazon MGM Studios © Amazon MGM Studios
USA / Großbritannien: Oliver Jones verlässt Apple TV nach sechs Jahren - und wechselt als Senior Commissioner für britische Scripted-Produktionen zu Amazon MGM Studios. Das berichtet "Variety". Bei Apple war Jones zuletzt als Senior Creative Executive für internationale Scripted-TV-Produktionen tätig und zeichnete etwa für "Monarch: Legacy of Monsters" mit Kurt Russell oder Steven Spielbergs "Masters of the Air" mit Tom Hanks verantwortlich. Für "Tehran" gab es 2021 sogar einen International Emmy. Sein aktuellstes Projekt ist "Berlin Noir", geschrieben vom Oscar-prämierten Drehbuchautor Peter Straughan und mit Colin Firth, Jack Lowden und Jessica Gunning in den Hauptrollen. Für seine neue Position zieht Jones dem Bericht zufolge von Los Angeles zurück nach London, wo er die Beauftragung neuer britischer Scripted-Serien leiten wird.

Peacock © NBC Universal
USA: Der inhaftierte Sean "Diddy" Combs hat eine juristische Niederlage erlitten: Eine New Yorker Richterin wies die 100-Millionen-Dollar-Klage des Musikers wegen Verleumdung gegen NBCUniversal ab. Medienberichten zufolge erklärte sie, dass die auf auf dem Streamingdienst Peacock gezeigte Dokumentation "Diddy: The Making of a Bad Boy" Combs unmöglich in Verruf gebracht haben könne, da der Ruf des Grammy-Gewinners bereits "durch die zahlreichen Klagen, das Video über häusliche Gewalt, die Berichterstattung in der Presse und eine strafrechtliche Anklage vor der Veröffentlichung der Dokumentation beschädigt" gewesen sei. Die Dokumentation beleuchtete die Vorwürfe im vergangenen Jahr schon wenige Monate, nachdem Combs wegen organisierter Kriminalität, Sexhandels und Prostitution verhaftet und angeklagt worden war.

Česká televize © Česká televize
Tschechien: Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Tschechien haben ihre Streikbereitschaft bekundet, sollte die Regierung des Ministerpräsidenten Andrej Babiš nicht von ihrem Plan abrücken, die Rundfunkgebühren abzuschaffen und die Finanzierung unter staatliche Kontrolle zu stellen. Nach den Plänen der Regierung sollen die Gelder für das System künftig nicht mehr über Rundfunkgebühren eingenommen werden, stattdessen sollen die Sender aus dem Staatshaushalt finanziert werden - mit deutlichen finanziellen Einschnitten. "Die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs würde direkten politischen Einfluss auf das Tschechische Fernsehen ermöglichen, indem ein seit Jahrzehnten funktionierendes Finanzierungsmodell geändert wird. Wir sehen dies als direkte Bedrohung für dessen Unabhängigkeit", sagte Pavla Kubálková vom Streikkomitee des Tschechischen Fernsehens dem britischen "Guardian".

The Traitors India © All3Media / Prime Video
Großbritannien: Das britische Publikum ist weiter im "Verräter"-Fieber: Nun hat sich die BBC auch noch die Rechte an der indischen Adaption von Prime Video gesichert. "The Traitors India" wird dadurch in Großbritannien auf dem BBC iPlayer verfügbar sein, nachdem dort auch schon die Adaptionen aus Irland, den USA, Neuseeland und Australien zum Abruf bereitstehen. Auch in Indien ist die Show offenkundig ein Erfolg, eine zweite Staffel befindet sich derzeit in Produktion. Darüber hinaus gibt es weitere Deals: So besitzt die kanadische SVoD-Plattform Crave von Bell Media inzwischen die Rechte an elf Adaptionen - zusätzlich zu ihrer eigenen. Network 10 in Australien wiederum hat "The Traitors UK" und "The Celebrity Traitors" erworben, neben Versionen aus Indien, Neuseeland und den USA. Und RTL Nederland, der ursprüngliche Sender von "The Traitors", sicherte sich die Lizenzen für Versionen aus Flandern, Großbritannien, den USA und Australien. Inzwischen wurden nach Angaben von All3Media in 40 Länder lokale Versionen der Show in Auftrag gegeben haben, darunter neue Adaptionen in Indonesien, der Slowakei, Estland, Serbien und Malta. In Deutschland ist das Format bei RTL zu sehen.

Hulu © Disney
USA: Parker Posey dürfte den Fans von “The White Lotus” noch gut als dauerbenebelte Victoria Ratliff mit dem Beruf reiche Ehefrau und Mutter aus der dritten Staffel bekannt sein. Bei Hulu wird sie jedoch demnächst ganz anders in Erscheinung treten, denn dort wurde die Reality-Competitionshow “The Mob” bestellt, die sie nicht nur hosten, sondern auch mit produzieren wird. Wer sich von den Prominenten, die in einer Villa um das Preisgeld kämpfen, im Mafiagenre auskennt, dürfte einen Vorteil haben. Durch Erpressen und Trickserei geht es darum, in den Aufgaben mit Mafiabezug zu bestehen. Ein von der Gruppe nominierter Boss hat zudem die Macht zu entscheiden, wer welchen Job macht. Gleichzeitig könnte es auch passieren, dass er sich der Loyalität der “Familie” nicht sicher sein kann und gestürzt wird. Mit “Ring by Spring Break” wiederum verstärkt man sich im Datingbereich und dockt am TikTok-Trend christlicher Studierender an, die vor ihrem Studienabschluss eine Verlobung anstreben. Konkret geht es für Singles vom College auf einen Spring-Break-Trip ins mexikanische Cabo San Lucas, um den einen Menschen zu finden, bevor die Frist abläuft. 

The Secret Lives of Mormon Wives © Hulu
USA: Apropos Hulu: am 12. März ging die dritte Staffel des kontroversen “The Secret Lives of Mormon Wives” an den Start. Die Reality über Influencerinnen aus Utah, auch als “MomTok” bekannt, erhält nun einen Ableger. Bestellt wurde “The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County”, bei dem jedoch nicht wie gemunkelt Jen Affleck im Zentrum steht. Darüber hinaus bekommt auch ein Mitglied des Kardashian-Clans mehr Fläche bei Hulu: Bestellt wurde “The Girls” von und mit Khloé Kardashian, wie auf dem Get Real Event in Beverly Hills bekannt wurde. Zu sehen gibt es die jüngere Schwester von Kim mit ihrem “inneren Kreis echter, bester Freundinnen”, was auch von ihr als ausführende Produzentin mitverantwortet wird. Für Freeform und Hulu erscheint zudem “Million Dollar Nannies”, eine Reality, die eine junge Gruppe elitärer Nannys begleitet. Diese wollen auf Ibiza eine Agentur gründen, von Nannys für Nannys - komplizierte VIP-Familien, Konkurrenzdruck und Skandale aus der Vergangenheit inklusive. 

Jeopardy! © Jeopardy
USA: Das "Jeopardy!"-Franchise wird erweitert - mit einem neuen Sport-Spin-Off von Sony Pictures Television. Konkret handelt es sich dabei um "ESPN Jeopardy!", das von Sportmoderator Joe Buck präsentiert wird. Als Kandidaten treten ESPN-Moderatoren für einen guten Zweck gegeneinander an. Neben dem Klassiker "Jeopardy!" hatte es zuletzt mit "Celebrity Jeopardy!" Promi-Specials bei ABC gegegeben. Dazu kommt "Pop Culture Jeopardy!", moderiert von Colin Jost, das für seine zweite Staffel von Prime Video zu Netflix gewechselt ist und am 11. Mai Premiere feiert. Kürzlich ist zudem ein digitales Spin-Off mit dem Titel "Jeopardy! YouTube Edition" gestartet, das - wie auch das Original von Ken Jennings moderiert wird. 

Serien-Update

A24 © A24
Noch ist das Buch “White Smoke” des Pseudonym-Autors Nick Brucker, bürgerlich Nicholas Binge, noch gar nicht auf dem Markt und schon ging ein hart umkämpfter Bieterwettstreit zu den Rechten für die Adaption über die Bühne. Erfolgreich daraus hervor ging A24 UK, das mit der Produktionsfirma SunnyMarch (“Patrick Melrose”) von Benedict Cumberbatch gemeinsame Sache machen wird. Und eben dieser Oscarnominierte wird dann auch die Hauptrolle in der angedachten Serienadaption übernehmen. Der für 2027 geplante Roman dreht sich um einen Raub, der abgründiger und dadurch spannender kaum sein könnte. Während des päpstlichen Konklaves versucht eine Gruppe aus Dieben und Betrügern, die wertvollsten Schätze des Vatikans zu stehlen. 

Apple TV © Apple
Derzeit ist Elizabeth Banks in “The Minature Wife” neben Matthew Macfayden (“Succession”) als geschrumpfte Frau bei Peacock zu sehen. Und auch der Apfelkonzern macht gemeinsame Sache mit ihr und hat eine neue, aktuell namenlose Comedy bestellt, die früher auf den sarkastischen Namen “We’re All Gonna Die” hörte. Die von Liz Heldens (“Will Trent”) und Matt Ward (“Best Medicine”) stammende AppleTV-Serie dreht sich um Heidi (Banks), die sich frisch geschieden neu mit ihren Kindern sortiert. Gleichzeitig hat ihr Vater im Seniorenheim ein aufregendes Sexleben, in das Heidi rein organisatorisch hineingezogen wird. Und plötzlich entstehen Allianzen, die ungewöhnlich sind. Nämlich die mit dem alleinstehenden Sohn einer neuen Gespielin ihres Vaters.  

Heated Rivalry © Crave/HBO Max
Im Rahmen der BookCon gaben der Showrunner von “Heated Rivalry”, Jacob Tierney, und die Autorin der “Game Changer”-Romanreihe, Rachel Reid, einen Einblick in die zweite Staffel des queeren Eishockey-Serienhits aus Kanada. Die im Sommer beginnenden Dreharbeiten für eine Ausstrahlung im April 2027 bringen dabei dann auch wieder die Hauptdarsteller Hudson Williams als Shane Hollander und Connor Storrie als Ilya Rozanow zusammen, allerdings zehn Jahre nach der eigentlichen Handlung. Grundlage für den Zweitling bei Crave und HBO Max ist Reids Roman “The Long Game” von 2022, der drei Jahre nach dem Erfolg “Heated Rivalry” veröffentlicht wurde. Zusammen mit dem Zeitsprung kommt auch eine “merklich ernstere Tonalität”, was sich am Buch orientiert. “Geflirtet wird weiter und Sex gibt es immer noch reichlich, aber eine gewisse Gefahr kommt hinzu. Dieses jugendliche “Sex im Hotelzimmer”-Element fällt weitgehend weg”, so Tierney. In Indien hat sich erneut Lionsgate Play die Rechte an der zweiten Staffel gesichert. Dort gibt es vor dem Streaming sogar eine Kinoveröffentlichung.

Girls © ZDF/Mark Schafer
Derzeit gibt es nicht nur “Malcolm mittendrin”, sondern auch “Scrubs” nach Jahrzehnten in frischen Anstrichen zum Abruf. Nun hat Lena Dunham nachgezogen und könnte sich fast zehn Jahre nach dem Ende von “Girls” bei HBO auch eine Neuauflage über ihre Gruppe Freundinnen und ihre Alltags- wie Beziehungsprobleme in New York City vorstellen. So sei sie derzeit über einen Chat-Kanal im engen Austausch mit ihren Ex-Kolleginnen von damals und meinte gegenüber dem Radiosender SiriusXM, dass sie das “total gerne machen” würde und sie sogar “schon eine kleine Story im Kopf” habe, wie sich die Charaktere über die Jahre entwickelt haben. Die neue Geschichte des Gegenentwurfs zu “Sex and the City” würde jedoch eher in einem Film und nicht in einer Serie münden.

Ticker: +++ Bei Netflix befindet sich eine Adaption zum Buch und Film “The Nanny Diaries” in der Entwicklung. Der New-York-Times-Bestseller von Emma McLaughlin der frühen 2000er wurde mit Scarlett Johansson wenige Jahre später für die Kinoleinwand verfilmt. Nun soll es - mit ihr als Produzentin - mit der Geschichte über eine Nanny bei einer reichen Familie mit wohlstandsverwahrlostem Kind als Serie weitergehen +++ Nicht weitergehen wird es hingegen für ein geplantes Comeback des Sequels zur 1990er-Jahre-Comedy “Clueless” mit Alicia Silverstone bei Peacock +++ Das kanadische CBC und BBC Northern Ireland machen gemeinsame Sache bei der Rom-Com “Committed”. Bestellt wurden zehn Folgen mit Dustin Milligan und Diona Doherty in einer Kontinente überschreitenden Liebescomedy +++ Ryan Phillippe stößt zur zweiten Staffel “9-1-1: Nashville” von Ryan Murphy. “Good Wife”-Julianna Margulies wird Teil der dritten Staffel “Paradise”. Titus Welliver (“Bosch”) macht bei Staffel 4 von “The Night Agent” mit und das neue “Miami Vice”-Duo für die große Leinwand ist ebenfalls gefunden: Michael B. Jordan und Austin Butler treten das Erbe von Sonny Crockett und Don Johnson an +++ “Fear Factor: House of Fear” mit Johnny Knoxville geht bei Fox in eine zweite Runde +++ ABC will mehr von “Dancing With The Stars”: Bestellt wurde eine 35. Staffel. Darüber hinaus geht es mit dem Ableger “Dancing With The Stars: Next Pro” am 13. Juli los +++ Die 32. “Critics Choice Awards” finden am 3. Januar 2027 statt. Gleichzeitig wurde die Partnerschaft mit E! um zwei Jahre verlängert +++ 