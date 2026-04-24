© Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH
USA:
Die nächste Hürde für die Übernahme von Warner Bros. Discovery
durch Paramound Skydance ist genommen. Nun haben die Anteilseigner
des Medienkonzerns dem geplanten Vorhaben zugestimmt
. Die Rede ist von einer "überwältigen Mehrheit", mit der die Transaktion gebilligt worden ist, wie WBD nach einer vorläufigen Auszählung mitteilte. Überraschend kommt die Zustimmung allerdings nicht, vielmehr wird das Ergebnis als Formsache gewertet. Vollends besiegelt ist der Deal damit aber freilich trotzdem nicht, denn die Freigabe durch Regulierungsbehörden steht weiterhin aus
. Mit einem Abschluss der 110 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme wird für das dritte Quartal 2026 gerechnet.
© Netflix
USA:
Die Produktionsfirma Higher Ground Productions von Barack und Michelle Obama
soll sich Berichten zufolge nicht mehr exklusiv an Netflix gebunden
sein. Der Schritt erfolgt sobald ihr derzeitiger Vertrag mit Netflix im Laufe dieses Jahres ausläuft. Geplant ist, künftig Projekte an mehrere Studios zu verkaufen, wie "Deadline" berichtet. Der ehemalige US-Präsident und die frühere First Lady hatten Higher Ground 2018 gegründet und produzierten ihre Film- und TV-Inhalte seither exklusiv für Netflix. Seit 2024 arbeitet Higher Ground im Rahmen eines First-Look-Vertrags mit dem Streaming-Dienst zusammen. Laut "Deadline" hat das Unternehmen bereits begonnen, Projekte bei HBO, Apple und anderen Studios
auf die Beine zu stellen.
© Amazon MGM Studios
USA / Großbritannien: Oliver Jones verlässt Apple TV
nach sechs Jahren - und wechselt als Senior Commissioner für britische Scripted-Produktionen zu Amazon MGM Studios
. Das berichtet "Variety". Bei Apple war Jones zuletzt als Senior Creative Executive für internationale Scripted-TV-Produktionen tätig und zeichnete etwa für "Monarch: Legacy of Monsters" mit Kurt Russell oder Steven Spielbergs "Masters of the Air" mit Tom Hanks verantwortlich. Für "Tehran" gab es 2021 sogar einen International Emmy. Sein aktuellstes Projekt ist "Berlin Noir", geschrieben vom Oscar-prämierten Drehbuchautor Peter Straughan und mit Colin Firth, Jack Lowden und Jessica Gunning in den Hauptrollen. Für seine neue Position zieht Jones dem Bericht zufolge von Los Angeles zurück nach London
, wo er die Beauftragung neuer britischer Scripted-Serien
leiten wird.
© NBC Universal
USA:
Der inhaftierte Sean "Diddy" Combs
hat eine juristische Niederlage erlitten: Eine New Yorker Richterin wies die 100-Millionen-Dollar-Klage
des Musikers wegen Verleumdung gegen NBCUniversal
ab. Medienberichten zufolge erklärte sie, dass die auf auf dem Streamingdienst Peacock gezeigte Dokumentation "Diddy: The Making of a Bad Boy"
Combs unmöglich in Verruf gebracht haben könne, da der Ruf des Grammy-Gewinners bereits "durch die zahlreichen Klagen, das Video über häusliche Gewalt, die Berichterstattung in der Presse und eine strafrechtliche Anklage vor der Veröffentlichung der Dokumentation beschädigt" gewesen sei. Die Dokumentation beleuchtete die Vorwürfe im vergangenen Jahr schon wenige Monate, nachdem Combs wegen organisierter Kriminalität, Sexhandels und Prostitution
verhaftet und angeklagt worden war.
© Česká televize
Tschechien:
Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Tschechien
haben ihre Streikbereitschaft
bekundet, sollte die Regierung des Ministerpräsidenten Andrej Babiš nicht von ihrem Plan abrücken, die Rundfunkgebühren abzuschaffen
und die Finanzierung unter staatliche Kontrolle zu stellen. Nach den Plänen der Regierung sollen die Gelder für das System künftig nicht mehr über Rundfunkgebühren eingenommen werden, stattdessen sollen die Sender aus dem Staatshaushalt finanziert
werden - mit deutlichen finanziellen Einschnitten. "Die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs würde direkten politischen Einfluss auf das Tschechische Fernsehen ermöglichen, indem ein seit Jahrzehnten funktionierendes Finanzierungsmodell geändert wird. Wir sehen dies als direkte Bedrohung für dessen Unabhängigkeit
", sagte Pavla Kubálková vom Streikkomitee des Tschechischen Fernsehens dem britischen "Guardian".
© All3Media / Prime Video
Großbritannien:
Das britische Publikum ist weiter im "Verräter"-Fieber: Nun hat sich die BBC
auch noch die Rechte an der indischen Adaption von Prime Video gesichert
. "The Traitors India" wird dadurch in Großbritannien auf dem BBC iPlayer
verfügbar sein, nachdem dort auch schon die Adaptionen aus Irland, den USA, Neuseeland und Australien zum Abruf bereitstehen. Auch in Indien ist die Show offenkundig ein Erfolg, eine zweite Staffel
befindet sich derzeit in Produktion. Darüber hinaus gibt es weitere Deals: So besitzt die kanadische SVoD-Plattform Crave
von Bell Media inzwischen die Rechte an elf Adaptionen
- zusätzlich zu ihrer eigenen. Network 10 in Australien
wiederum hat "The Traitors UK" und "The Celebrity Traitors" erworben, neben Versionen aus Indien, Neuseeland und den USA. Und RTL Nederland
, der ursprüngliche Sender von "The Traitors", sicherte sich die Lizenzen für Versionen aus Flandern, Großbritannien, den USA und Australien. Inzwischen wurden nach Angaben von All3Media
in 40 Länder lokale Versionen
der Show in Auftrag gegeben haben, darunter neue Adaptionen in Indonesien, der Slowakei, Estland, Serbien und Malta. In Deutschland ist das Format bei RTL
zu sehen.