© Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH

USA:

Die nächste Hürde für die Übernahme vondurch Paramound Skydance ist genommen. Nun haben diedes Medienkonzerns dem geplanten Vorhaben. Die Rede ist von einer "überwältigen Mehrheit", mit der die Transaktion gebilligt worden ist, wie WBD nach einer vorläufigen Auszählung mitteilte. Überraschend kommt die Zustimmung allerdings nicht, vielmehr wird das Ergebnis als Formsache gewertet. Vollends besiegelt ist der Deal damit aber freilich trotzdem nicht, denn die. Mit einem Abschluss der 110 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme wird für das dritte Quartal 2026 gerechnet.

© Netflix

USA:

Die Produktionsfirmasoll sich Berichten zufolgesein. Der Schritt erfolgt sobald ihr derzeitiger Vertrag mit Netflix im Laufe dieses Jahres ausläuft. Geplant ist, künftig Projekte an mehrere Studios zu verkaufen, wie "Deadline" berichtet. Der ehemalige US-Präsident und die frühere First Lady hatten Higher Ground 2018 gegründet und produzierten ihre Film- und TV-Inhalte seither exklusiv für Netflix. Seit 2024 arbeitet Higher Ground im Rahmen eines First-Look-Vertrags mit dem Streaming-Dienst zusammen. Laut "Deadline" hat das Unternehmen bereits begonnen, Projekte beiauf die Beine zu stellen.

© Amazon MGM Studios

USA / Großbritannien:

nach sechs Jahren - und wechselt als Senior Commissioner für britische Scripted-Produktionen zu. Das berichtet "Variety". Bei Apple war Jones zuletzt als Senior Creative Executive für internationale Scripted-TV-Produktionen tätig und zeichnete etwa für "Monarch: Legacy of Monsters" mit Kurt Russell oder Steven Spielbergs "Masters of the Air" mit Tom Hanks verantwortlich. Für "Tehran" gab es 2021 sogar einen International Emmy. Sein aktuellstes Projekt ist "Berlin Noir", geschrieben vom Oscar-prämierten Drehbuchautor Peter Straughan und mit Colin Firth, Jack Lowden und Jessica Gunning in den Hauptrollen. Für seine neue Position zieht Jones dem Bericht zufolge von Los Angeles zurück nach, wo er dieleiten wird.

© NBC Universal

USA:

Der inhaftiertehat eine juristische Niederlage erlitten: Eine New Yorker Richterin wies diedes Musikers wegen Verleumdung gegenab. Medienberichten zufolge erklärte sie, dass die auf auf dem Streamingdienst Peacock gezeigte DokumentationCombs unmöglich in Verruf gebracht haben könne, da der Ruf des Grammy-Gewinners bereits "durch die zahlreichen Klagen, das Video über häusliche Gewalt, die Berichterstattung in der Presse und eine strafrechtliche Anklage vor der Veröffentlichung der Dokumentation beschädigt" gewesen sei. Die Dokumentation beleuchtete die Vorwürfe im vergangenen Jahr schon wenige Monate, nachdem Combs wegen organisierterverhaftet und angeklagt worden war.

© Česká televize

Tschechien:

Journalisten deshaben ihrebekundet, sollte die Regierung des Ministerpräsidenten Andrej Babiš nicht von ihrem Plan abrücken, dieund die Finanzierung unter staatliche Kontrolle zu stellen. Nach den Plänen der Regierung sollen die Gelder für das System künftig nicht mehr über Rundfunkgebühren eingenommen werden, stattdessen sollen die Senderwerden - mit deutlichen finanziellen Einschnitten. "Die Verabschiedung des Gesetzesentwurfs würde direkten politischen Einfluss auf das Tschechische Fernsehen ermöglichen, indem ein seit Jahrzehnten funktionierendes Finanzierungsmodell geändert wird. Wir sehen dies als", sagte Pavla Kubálková vom Streikkomitee des Tschechischen Fernsehens dem britischen "Guardian".

© All3Media / Prime Video

Großbritannien:

Das britische Publikum ist weiter im "Verräter"-Fieber: Nun hat sich dieauch noch die Rechte an der. "The Traitors India" wird dadurch in Großbritannien auf demverfügbar sein, nachdem dort auch schon die Adaptionen aus Irland, den USA, Neuseeland und Australien zum Abruf bereitstehen. Auch in Indien ist die Show offenkundig ein Erfolg, einebefindet sich derzeit in Produktion. Darüber hinaus gibt es weitere Deals: So besitzt dievon Bell Media inzwischen die Rechte an- zusätzlich zu ihrer eigenen.wiederum hat "The Traitors UK" und "The Celebrity Traitors" erworben, neben Versionen aus Indien, Neuseeland und den USA. Und, der ursprüngliche Sender von "The Traitors", sicherte sich die Lizenzen für Versionen aus Flandern, Großbritannien, den USA und Australien. Inzwischen wurden nach Angaben voninder Show in Auftrag gegeben haben, darunter neue Adaptionen in Indonesien, der Slowakei, Estland, Serbien und Malta. In Deutschland ist das Format beizu sehen.