ProSieben und Sat.1 setzen bei der 16. Staffel von "The Voice of Germany" auf Kontinuität. Nachdem beide Sender bei der Besetzung der roten Drehstühle in den vergangenen Jahren stets auf Veränderung gesetzt hatten, bleibt das Quintett der Vorjahresstaffel diesmal unverändert bestehen, wie beide Sender am Montag mitteilten. Demnach werden Shirin David, Rea Garvey, Nico Santos und Michi Beck & Smudo auch 2026 wieder zusammen um die Talente für ihre Teams buhlen.

Im vergangenen Jahr war Nico Santos als Sieger-Coach hervorgegangen. Rea Garvey hat in der Vergangenheit sogar schon drei Mal die Musik-Castingshow gewonnen, während es Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier auf je zwei siegreichen Staffeln bei "The Voice Kids" und "The Voice of Germany" bringen. Für Shirin David ist es indes die dritte Teilnahme an "The Voice of Germany" - sie blieb bislang allerdings noch ohne Sieg.

Dass ProSieben und Sat.1 bei der Besetzung auf Kontinuität setzen, könnte auch mit den stabilen Quoten der Musikshow zusammenhängen. Die linearen Reichweiten konnten 2025 gegenüber dem Vorjahr sogar leicht gesteigert werden, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil über die gesamte Staffel hinweg bei fast zehn Prozent und damit klar über dem Durchschnitt beider Sender. An frühere Quoten-Erfolge kann "The Voice of Germany" allerdings längst nicht mehr anknüpfen: In den ersten Jahren hatte das Format noch regelmäßig Marktanteile von mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe verzeichnet.

Aufgezeichnet werden die sogenannten "Blind Auditions" von "The Voice of Germany" mit der neuen alten Coach-Besetzung übrigens bereits in einer Woche: Am 4. Mai beginnt die Produktion, die erneut die Produktionsfirma ITV Studios Germany verantwortet. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht. ProSieben und Sat.1 haben allerdings bereits angekündigt, die neuen Folgen der Show wieder im Herbst zeigen zu wollen.