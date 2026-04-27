Es ist das Ende einer Ära - nach nicht weniger als 100.000 Ausgaben: Im Zuge der Einführung seines neuen Nachrichtenstudios stellt ntv im Mai überraschend seine Wirtschaftsmarke "Telebörse" ein, die der Sender seit 1994 im Programm hatte. Die Historie der "Telebörse" reicht sogar noch wieter zurück: Bereits 1987 ging das Format in Sat.1 an den Start, war somit also über fast vier Jahrzehnte im deutschen Fernsehen präsent.

Anstelle der "Telebörse" will ntv künftig auf eine crossmediale Marke setzen, deren Name jedoch ungleich unscheinbarer daherkommt: Die Rede ist künftig schlicht von "ntv wirtschaft".

© RTL / Frank Hempel Susanne Althoff

Wie prägend die "Telebörse" für ntv war, zeigt allerdings schon die Tatsache, dass sie mit bis zu 22 Ausgaben täglich im Programm des Nachrichtensenders vertreten war. Insgesamt brachte es die Sendung damit auf mehr als 16.250 Sendestunden - das entspricht über 677 Tage oder rund einem Jahr, zehn Monaten und acht Tagen ununterbrochener Berichterstattung. Die nach ntv-Angaben 100.000. Ausgabe soll nun also tatsächlich die letzte sein.