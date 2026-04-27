Das ZDF hat die Dreharbeiten für 24 neue Folgen seiner Vorabendserie "Die Rosenheim-Cops" angekündigt, die Episoden für die insgesamt schon 26. Staffel laufen voraussichtlich noch bis zum Dezember dieses Jahres. Mit einer Ausstrahlung der neuen Folgen ist ab dem Herbst zu rechnen. Und die Fans der Serie müssen sich auf einige Veränderungen einstellen.

Klar war bereits, dass Marisa Burger, die die Sekretärin Miriam Stockl ("Es gabat a Leich") verkörpert, die Serie verlässt. Mit ihrem Abschied war eigentlich schon in diesem Frühjahr gerechnet worden, das ZDF hat die letzten Folgen mit ihr aber in den Herbst geschoben. Und dann kommt es gleich zu zwei weiteren Abgängen, wie der Sender jetzt bestätigt hat.

So müssen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Hilde Stadler (Isabel Mergl) sowie vom langjährigen "Times Square"-Wirt Ignaz "Jo" Casper (Christian K. Schaeffer) verabschieden. Während Mergl seit rund sieben Jahren als Hilde Stadler zu sehen ist, spielt Schaeffer bereits seit 20 Jahren in der Serie mit. Die Nachfolge von Schaeffer ist derweil schon fixiert: Maya Haddad wird als Yasmin Rabe die neue Tagesbar "Das Rosi" betreiben. Die Lücke, die Marisa Burger hinterlässt, wird derweil von Sarah Thonig gefüllt. Sie ist bei der ZDF-Serie kein neues Gesicht, spielt sie die Figur der Christin Lange doch schon seit mehr als zehn Jahren. Als solche war sie bislang am Empfang des Polizeipräsidiums im Einsatz, bald wechselt sie ins Sekretariat.

Und so beschreibt das ZDF die neue Staffel: Ungewöhnliche Fälle erwarten Anton Stadler (Dieter Fischer), Sven Hansen (Igor Jeftić), Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Julia Beck (Michaela Weingartner). Sie ermitteln unter anderem am Rande einer Ägyptenausstellung, in einem Longevity-Spa, im Rennpferde-Milieu und bei einem Theaterfestival. Unterstützt werden sie dabei von Polizeihauptmeister Michi Mohr (Max Müller), Rechtsmedizinerin Dr. Elena Dimos (Anastasia Papadopoulou) sowie von der neuen Polizeisekretärin Christin Lange (Sarah Thonig). Ebenfalls wie gewohnt mit dabei sind Marie Hofer (Karin Thaler), Gert Achtziger (Alexander Duda), Daniel Donato (Paul Brusa), Marianne Grasegger (Ursula Maria Burkhart) sowie Hannes Winkler (Steffen Wolf) und Dominik Meis (Younes Tissinte).

Als wiederkehrende Gäste sind neben anderen Katharina Plank, Jürgen Tonkel, Oliver Bürgin, Eva Wittenzellner, Cornelia von Fürstenberg, Gerhard Wittmann, Juliette Greco und Lukas Brandl zu sehen. "Die Rosenheim-Cops" ist eine Produktion der Bavaria Fiction im Auftrag des ZDF. Die verantwortlichen Redakteure im ZDF sind Axel Laustroer und Christof Königstein.