Amazon baut seine Podcast-Offensive weiter aus und holt sich dafür mit Oprah Winfrey eine der bekanntesten US-Stars an Bord. Der Konzern hat mit Winfreys Produktionsfirma Harpo Entertainmenteinen mehrjährigen Deal geschlossen, der nicht zuletzt die Reichweite von Winfreys Podcast spürbar ausbauen soll.

Kern der Vereinbarung ist die exklusive Vermarktung und Distribution von "The Oprah Podcast" durch Amazons Podcast-Tochter Wondery. Ab Juli wird das Format der 72-Jährigen über diverse Amazon-Plattformen ausgespielt, darunter Prime Video, Amazon Music, Fire TV Channels und Audible. Parallel soll der Podcast allerdings auch weiterhin auf YouTube und anderen Podcast-Plattformen verfügbar bleiben.

Auch inhaltlich wird im Zuge der Kooperation aufgestockt: Ab Sommer sind statt bisher einer künftig zwei neue Episoden pro Woche geplant. Darüber hinaus sichert sich Amazon Zugriff auf Teile der umfangreichen "Oprah"-Bibliothek, inklusive Formaten wie "Oprah’s Book Club" und "Oprah’s Favorite Things". Auch frühere Folgen der "Oprah Winfrey Show" sollen verfügbar gemacht werden – auch wenn noch nicht klar ist, in welchem Umfang. Die Show war über 25 Jahre hinweg täglich im US-Fernsehen zu sehen.

"Durch die Moderation dieses Podcasts kann ich die Arbeit fortsetzen, zu der ich mich berufen fühle – nämlich den Weg für Gespräche zu ebnen, die wirklich wichtig sind", sagte Oprah Winfrey. "Die Ausweitung unserer Reichweite auf globaler Ebene ist eine Chance, die ich gerne ergreife, da wir weiterhin durch Geschichten miteinander in Verbindung treten, die neue Sichtweisen eröffnen und hoffentlich das Verständnis vertiefen."

Matt Sandler, General Manager von Creator Services bei Amazon, erklärte: "Lange bevor es den Begriff 'Creator' überhaupt gab, baute Oprah eine direkte und zutiefst persönliche Verbindung zu einem Publikum aller Altersgruppen auf – und diese Bindung wächst weiter. Creators gestalten die Unterhaltungsbranche neu, und Oprah ebnet weiterhin den Weg. Wir freuen uns riesig darauf, gemeinsam mit ihr die Zukunft zu gestalten."