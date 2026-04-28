Arte hat für den 21. Juni ein ganz besonderes Programm angekündigt. An diesem Sonntag, dem Tag der Fête de la musique, zeigt der Sender zwischen 15:30 und 23 Uhr das paneuropäische Musikereignis "europiano: Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa". Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen dabei große Klavierwerke der Musikgeschichte, mit dabei sind Werke von Mozart, Beethoven, Brahms, Chopin, Grieg, Ravel, Tschaikowski, Rachmaninow und Schumann.

Interpretiert werden diese Werke von Pianistinnen und Pianisten unserer Zeit - und das begleitet von europäischen Orchestern, geleitet von renommierten Dirigenten. "europiano" führt das Publikum nach Angaben des Senders nach Wien, Paris, Poznan, Stockholm, Straßburg, Valencia, Athen, Hamburg, Lissabon und Wiesbaden. Von hier aus kommen die verschiedenen Musikstücke.

Dabei soll die Übertragung mehr sein als nur eine Aneinanderreihung von Konzerten. "Das Projekt setzt ein bewusstes Zeichen für kulturelle Zusammenarbeit in Europa: Unterschiedliche musikalische Traditionen und künstlerische Herangehensweisen treffen in einem gemeinsamen Programm aufeinander", heißt es von Arte. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sehen einerseits Live-Übertragungen, aber auch zeitversetzte Live-Formate und Aufzeichnungen.

Durch den Tag führen aus dem ZDF-Studio in Mainz Arte-Moderatorin Annette Gerlach sowie der Pianist, Klassik-Influencer und Shooting-Star Louis Philippson. europiano ist eine Produktion von ZDF/Arte, Arte GEIE, Arte France und NDR/Arte in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. Beteiligt sind unter anderem ORF, SVT, RTP sowie die Produktionsfirmen Accentus, EuroArts, Unitel blue, C Major Entertainment, 3B, L'Affaire est ketchup und Prismédia. Das Projekt entsteht in Kooperation mit lokalen Partnern wie dem Wiener Konzerthaus, der Philharmonie de Paris, dem Palau de la Música de València, dem Megaron Athen, dem Rheingau Musik Festival und weiteren europäischen Kulturinstitutionen.