Bereits Anfang 2025 angekündigt, steht nun ein Ausstrahlungstermin für die Netflix-Doku über Fußball-Weltmeister Lukas Podolsi fest. Wie der Streamingdienst jetzt ankündigte, wird es die Produktion von btf und Signature Studios ab dem 4. Juni zu sehen geben - und damit wenige Tage vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft.

Der Film hört auf den Namen "Poldi" und sei "mehr als eine klassische Sportdokumentation, die sich auf die großen Highlight-Momente und den Torjubel im Laufe der Jahre fokussiert", heißt es in der Netflix-Beschreibung. Stattdessen soll sie "einen persönlichen und intimen Einblick hinter die Kulissen" gewähren. So gehe es um "den Menschen hinter dem Namen, sein engstes Umfeld und seinen ungewöhnlichen Lebensweg", der ja tatsächlich nicht nur aus Fußball besteht, wie Podolskis Aktivitäten als Geschäftsmann zeigen. Ganz ohne Fußball geht's aber natürlich auch bei Netflix nicht.

Netflix hatte zuletzt die Zahl der Promi-Dokus spürbar ausgebaut. Nach dem Erfolg von "Kaulitz & Kaulitz" sorgte der Streamingdienst mit "Babo - Die Haftbefehl-Sory" für Aufmerksamkeit und brachte erst im März "Barbara - Becoming Shirin David" auf seine Plattform. Aktuell arbeitet außerdem die Produktionsfirma Leonine Documentaries für Netflix an einer neuen Docu-Follow-Serie über Jana Ina und Giovanni Zarrella, die laut Eigenbeschreibung "einen intimen Einblick in ihr Leben zwischen glamourösem Showbusiness und bodenständigem Familienalltag" gewähren. Hierfür steht aktuell aber noch kein Sendetermin fest.

Und auch im Sport-Bereich ist mehr geplant: Mit "Schumacher ’94" plant Netflix eine Dokumentation über das Jahr von Michael Schumachers Durchbruch und eine insgesamt legendäre Formel 1-Saison. Bemerkenswert: Auch Schumachers Frau Corinna Schumacher ist bei diesem Projekt an Bord.