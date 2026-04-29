Die ARD spendiert ihrer Vorabendserie "WaPo Bodensee" erstmals einen Primetime-Spielfilm, die Dreharbeiten für den Neunzigminüter mit dem Arbeitstitel "WaPo Bodensee: Unter Druck" haben begonnen und laufen noch bis Mitte Mai. Mit dabei ist der bekannte Cast aus der Serie: Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger und Max König. Gemeinsam muss das Team der Wasserschutzpolizei einen Anschlag auf einen Taucher aufklären.

Daniel Rakete Siegel führt Regie bei dem Spielfilm, das Drehbuch stammt von Andreas Dirr und Andreas Hug. Neben den vier Hauptdarstellern im Team der "WaPo" ist auch Diana Körner wieder mit dabei. Die Episodenrollen spielen Max Befort, Peter Trabner, Janina Fautz, Lukas T. Sperber, Nadja Becker und Dana Herfurth. Produziert wird "WaPo Bodensee: Unter Druck" von Saxonia Media. Produzenten sind Sven Sund und Kristina Sucic von Saxonia Media, Executive Producer ist Barbara Biermann vom SWR. Die Redaktion liegt bei Simon Riedl (SWR).

Und so beschreibt der SWR den Inhalt des Films: Ingenieur Lorenz Rösch und die Unternehmerfamilie Marquardt stehen vor einem aufregenden Durchbruch: Unter Aufsicht der Wasserschutzpolizei beginnt der Test ihrer neuentwickelten Unterwasserdrohne. Doch nach einem vielversprechenden Start eskaliert der Tauchgang. Lorenz wird in 40 Metern Tiefe angegriffen, muss übereilt auftauchen und in eine Druckkammer gebracht werden. Nele, Paul, Julia und Jakob sind alarmiert und nehmen Ermittlungen auf.

Firmenchef Robert Marquardt ist vor allem daran interessiert, die wertvolle Drohne wiederzufinden. Er hat sich mit seiner Tochter Antonia und ihrem ehrgeizigen Freund Lorenz zuliebe in der teuren Drohnentechnik engagiert und damit seinen Sohn Fabian vor den Kopf gestoßen. Die Spannungen im Familienunternehmen rücken ebenso in den Fokus des Ermittlerteams wie das Interesse der Rüstungsindustrie an der Drohne. Deren Funktionsweise kennt nur Lorenz Rösch. Als er plötzlich stirbt, steigt der Druck auf die Ermittlungen von Nele und Paul.

"WaPo Bodensee" ist im Januar 2017 erstmals im Ersten zu sehen gewesen, die Reihe feiert also bald ihr zehnjähriges Jubiläum. Mittlerweile wurden mehr als 100 Folgen ausgestrahlt, die achte Staffel endete kürzlich, mit durchschnittlich 2,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern war es nach SWR-Angaben die bislang erfolgreichste. Und die Zukunft ist gesichert: Die neunte Staffel ist schon abgedreht. Und wenn der Spielfilm im Kasten ist, nimmt das Team von Saxonia Media Staffel zehn in Angriff.