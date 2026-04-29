Ab Ende Mai lässt Sat.1 wieder die Profibäcker am Mittwochabend zum Wettbewerb antreten. Wie der Privatsender jetzt ankündigte, läuft ab dem 27. Mai die neue Staffel von "Das große Backen - Die Profis". Damit erfolgt die Ausstrahlung in diesem Jahr deutlich früher als vor einem Jahr, als Sat.1 die Show im Juli und August gesendet hatte.

Unverändert bleibt der Sendeplatz: Nachdem der Profi-Ableger von "Das große Backen" im Vorjahr erstmals in der Primetime ausgestrahlt wurde, wird Sat.1 auch die siebte Staffel der Produktion von BBC Studios Germany jeweils mittwochs um 20:15 Uhr zeigen.

Und auch sonst gibt es keinerlei Veränderungen: Die Jury besteht auch diesmal wieder aus Tortenkünstlerin Bettina Schliephake-Burchardt, Spitzenpatissier Christian Hümbs und Günther Koerffer, ehemaliger Hofkonditor des schwedischen Königshauses. Moderiert wird die Show außerdem wie gehabt von Enie van de Meiklokjes. Insgesamt acht Profis treten gegeneinander um ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro an.

Aus Quotensicht lief es für die Primetime-Premiere von "Das große Backen - Die Profis" im vergangenen Jahr übrigens durchaus gut - vor allem mit Blick auf das Finale, das mit durchschnittlich 1,54 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 11,6 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen überzeugte. Ein Erfolg, an den Sat.1 diesmal sicher nur allzu gerne wird anknüpfen wollen.

Als Konkurrenz winkt ab dem 27. Mai unter anderem das RTL-Format "Was verdient Deutschland? Das große Gehaltsranking" mit Steffen Hallaschka. In zwei neuen Folgen will der Moderator zusammen mit Reporter Stefan Uhl sowie Carolin von der Groeben "ehrliche Einblicke in die Gehaltsabrechnungen der Republik" liefern. Die Produktion übernimmt i&u Studios.