RTL Deutschland versucht nun, auch die Kundschaft von Edeka zu Abonnentinnen und Abonnenten seines Streamingdienstes RTL+ zu machen. Dafür haben die beiden Unternehmen eine Partnerschaft vorgestellt, die an die schon seit Herbst 2024 bestehende Kooperation zwischen Lidl und Disney erinnert. Wer bei Edeka einkauft und die Edeka-App nutzt, kann günstiger auf RTL+ zugreifen.

Konkret sieht es so aus: Ab einem Einkaufswert von 25 Euro erhalten registrierte App-Nutzerinnen und Nutzer zunächst einen kostenlosen Monat RTL+ Basic. In den darauffolgenden Monaten reicht es dann bereits, einen Euro auszugeben, um den Basic-Tarif mit 50 Prozent Rabatt zu erhalten, also für 2,99 statt 5,99 Euro im Monat. In "besonderen Aktionszeiträumen" kann RTL+ sogar komplett kostenfrei genutzt werden. Begleitet wird die neue Kooperation von einer Kampagne, die über alle relevanten Edeka- und RTL-Kanäle verlängert wird.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, spricht von einem "strategischen Meilenstein" für RTL+. "Wir bringen unser Streaming-Angebot dorthin, wo Millionen Menschen ihren Alltag gestalten. Der klassische Wocheneinkauf wird so zum direkten Zugang in die digitale Entertainment-Welt. Für uns ist das ein weiterer konsequenter Schritt in der Transformation vom linearen Fernsehen hin zu einem starken, eigenständigen Streaming-Ökosystem. RTL+ steht für Premium-Content, Technologie und Nutzerzentrierung und genau diese Stärke verbinden wir jetzt mit der enormen Reichweite, Stärke und besonderen Kundennähe von Edeka."

Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender Edeka Zentrale Stiftung & Co. KG: "Einkaufen ist für Millionen Menschen Teil ihres Alltags. Hier setzen wir gemeinsam mit RTL+ an und verbinden den Wocheneinkauf mit einem echten Mehrwert für unsere Kundinnen und Kunden. Im Zentrum steht dabei unsere Edeka App, die wir durch diese Partnerschaft gezielt weiterentwickeln. Im Ergebnis bündeln zwei starke Marken ihre Stärken, um Handel und Unterhaltung intelligent miteinander zu verknüpfen und den Alltag unserer Kundinnen und Kunden mit einem attraktiven Angebot zu bereichern."