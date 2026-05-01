Einst war es das "Promi-Boxen", das im Fernsehen für Aufsehen sorgte, inzwischen setzt "Bild" unter dem Titel "Fame Fighting" immer wieder auf eine ähnlich gelagerte Veranstaltung. Darauf ist man nun augenscheinlich auch im Ausland aufmerksam geworden: Die nächste Ausgabe von "Fame Fighting", die am 6. Juni in Leverkusen steigen soll, soll nämlich auch auf der Plattform des britischen Boulevardblatts "The Sun" zu sehen sein. Das Event entsteht dabei in Kooperation mit Misfits Boxing.

Unter dem Titel "Fame Fighting International" sollen in insgesamt acht Begegnungen jeweils ein "Fame Fighting"-Boxer gegen einen Misfits-Boxer aufeinandertreffen. Die konkreten Konstellationen nannte "Bild" zunächst noch nicht. Wer die Live-Übertragung sehen will, benötigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen zusätzlich "Bild Fight Pass". In Großbritannien - und den USA - zeigt "The Sun" das Aufeinandertreffen der Promi-Boxer für "Sun Club"-Mitglieder.

"Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit 'Bild' und Misfits Boxing, durch die wir dieses hochkarätige internationale Event unserem Publikum präsentieren können", sagte Dominic Carter, Executive Vice President von "The Sun". "Mit dieser exklusiven Übertragung im 'Sun Club' beschreiten wir neue Wege, um unser Mitgliederangebot zu erweitern. Unser Ziel ist es, unsere treuen Leser stets auf innovative Weise zu belohnen. Ihnen hautnah bei einem globalen Kulturphänomen wie diesem dabei zu sein, ist genau der Weg, wie wir ihnen einen Mehrwert bieten wollen wie nie zuvor."

Carli Underberg, stellvertretender Chefredakteur Sport der "Bild"-Gruppe und "Welt" & Editorial Partnerships: "Fame Fighting bei 'Bild' wird immer größer und jetzt in Partnerschaft mit der britischen The Sun auch international. Der sportliche Wettstreit zwischen England und Deutschland fesselt seit Jahrzehnten über alle Generationen hinweg. Gerade kurz vor der Fußball-WM freuen wir uns jetzt auf dieses ganz spezielle Kräftemessen im Boxring." Und eine Fortsetzung ist bereits geplant: Das nächste deutsche "Fame Fighting" soll im Herbst stattfinden.