Am heutigen Montag starten die Aufzeichnungen der Blind Auditions für die kommende Staffel von "The Voice of Germany". Kurz vorher hat Sat.1 nun auch die letzte noch offene Personalie offiziell gemacht: Matthias Killing wird künftig gemeinsam mit Melissa Khalaj als Moderator durch die Sendung führen. "Bild" hatte schon vor einigen Wochen über diese Personalie berichtet, die damals noch nicht offiziell bestätigt worden war.

Matthias Killing tritt damit die Nachfolge von Thore Schölermann an, der den Job nach 14 Jahren an den Nagel hängt, um sich um seine drei McDonald's-Filialen in Aachen zu kümmern, die er kürzlich übernommen hatte. Auch von "The Voice Kids" hat er sich verabschiedet. Melissa Khalaj sorgt aber für Kontinuität, sie ist auch schon seit 2022 als Moderatorin an Bord. Kontinuität herrscht auch auf den roten Stühlen: Als Coaches sitzen wie bei der vorangegangen Staffel wieder Shirin David, Nico Santos, Michi Beck & Smudo und Rea Garvey an den Buzzern.

Sat.1-Unterhaltungschefin Franziska von Malsen kommentiert: "Herzlich Willkommen bei #TVOG, lieber Matthias! Mit dir als neuem Moderator gewinnen wir nicht nur einen würdigen Nachfolger für Thore Schölermann, sondern auch ein wohlvertrautes Gesicht für unsere Zuschauer:innen. Zum heutigen Drehstart wünsche ich Melissa und dir einen tollen gemeinsamen Einstand auf der 'The Voice of Germany'-Bühne."