Abonnentinnen und Abonnenten von Sky, die die Film-Sender des Anbieters schauen, müssen sich auf Veränderungen einstellen. Wie der Pay-TV-Sender jetzt nämlich angekündigt hat, wird es zu gleich mehreren Anpassungen kommen. So erhalten die beiden Sender Sky Cinema Highlights und Sky Cinema Family neue Namen. Sie treten künftig als Sky Cinema Blockbuster und Sky Cinema Feelgood auf. Die Umstellung erfolgt am 19. Mai.

Mit den neuen Sendernamen würde man die inhaltliche Ausrichtung der beiden Kanäle klarer abbilden und den Zuschauerinnen und Zuschauern so die Navigation im Filmangebot erleichtern, heißt es von Sky. Die übrigen Sender - Sky Cinema Premiere, Sky Cinema Action und Sky Cinema Classics - bleiben bestehen.

Michaela Tarantino, Vice President Cinema und Sky Store bei Sky Deutschland, sagt: "Wir entwickeln das Profil unserer Sky Cinema Sender kontinuierlich weiter. Mit den beiden neuen Sendernamen schaffen wir ein klareres Zuhause für unsere Inhalte - damit sich Zuschauerinnen und Zuschauer noch einfacher zurechtfinden. Aber auch die bestehenden Sendermarken gewinnen an Profilschärfe, so wird Sky Cinema Action noch härter."

Darüber hinaus hat Sky für seine Cinema-Sender einen neuen Look angekündigt. Dieser soll bereits ab dem 5. Mai zu sehen sein, wobei die Anpassung schrittweise erfolgt und wirklich nur die visuelle Gestaltung der Sender betrifft. Das leicht überarbeitete Design orientiert sich am aktuellen Markenauftritt in Großbritannien. Also an dem Schwestersender, der künftig kein Schwestersender mehr sein wird. RTL Deutschland ist aktuell dabei, das deutschsprachige Geschäft von Sky zu übernehmen. Nachdem die EU-Kommission den Deal zuletzt ohne Auflagen genehmigte, ist der Vollzug der Transaktion für den 1. Juni geplant.