Der NDR hat die Produktion einer neuen Wissens-Spielshow mit dem Titel "Das Fifty-Fifty Quiz" angekündigt, diese basiert auf dem erfolgreichen BBC-Quiz "The Answer Run". Mindestens ebenso spannend wie das Format ist aber die Tatsache, wer durch die insgesamt fünf Folgen führen wird: Fabian Köster. Der Comedian ist bislang vor allem durch seine Auftritte in der "heute-show" bekannt gewesen, künftig agiert er auch als Quiz-Moderator.

Die jeweils 45-minütigen Folgen werden von BBC Studios Germany produziert und sind ab dem 2. August ab 22:45 Uhr im NDR Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek zu sehen. Dass der NDR die neue Show schon so früh terminiert, ist ungewöhnlich. Normalerweise sind die Vorläufe in den öffentlich verfügbaren Programmplänen wesentlich kürzer. So können sich Sender noch eine gewisse Flexibilität wahren, ohne von Presse und Publikum auf vor Monaten angekündigte Pläne festgenagelt zu werden.

In der Show müssen die Teilnehmenden ihr Wissen unter Beweis stellen, aber auch um die Ecke denken - und das möglichst schnell. Dieser Herausforderung stellen sich in jeder Show drei prominente Teams, bestehend aus jeweils zwei Stars. Sie müssen von oben nach unten fallende Fragen im Fifty-Fifty-Prinzip entweder nach links oder nach rechts der richtigen Antwort zuordnen, bevor die Fragen den Boden berühren. Zum Auftakt gibt es für Fabian Köster neben Oliver Welke auch noch Besuch von "heute-show"-Kollege Lutz van der Horst. In den nächsten Ausgaben treten unter anderem Michael Kessler, Laura Karasek, Bodo Wartke, Jens Riewa, Michael Thürnau und Zora Klipp an.

Fabian Köster sagt zu seinem neuen Job: "Fragen stelle ich ja schon lange - aber endlich bekomme ich auch mal Antworten! Ich liebe Quizshows – und bin schon oft als Kandidat bei Kai Pflaume oder Esther Sedlaczek gewesen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf meine Premiere als Quizmaster im NDR. Endlich mal ganz neue Erfahrungen und Gesichter! In der ersten Folge begrüße ich zum Beispiel meinen Chef Oliver Welke von der ‘heute-show’…Oh."