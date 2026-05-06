Weil die Fußball-WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet, werden viele Spiele für deutsche Fans zu ungünstigen Zeiten angepfiffen - etliche Begegnungen laufen erst spät abends oder sogar in der Nacht. Fans der DFB-Elf haben da noch Glück, in der Vorrunde spielt das Team einmal ab 19 und zweimal ab 22 Uhr. So oder so wird es natürlich wieder größere und kleinere Public Viewings geben - und nun macht eine Kooperation zwischen Telekom und Sky auch offiziell den Weg frei dafür.

So distribuiert MagentaTV sein WM-Programm für das Gastronomie-Angebot sowie für offizielle Public Viewings über Sky. Gewerblichen Kunden können durch die Vereinbarung alle Spiele der WM 2026 über drei lineare Sondersender auf ihrem Sky Q Receiver oder ihrer Sky Stream Box verfolgen - und das ohne zusätzliche Kosten. Die Kanäle sind über SAT, Kabel und Sky Stream empfangbar und voraussichtlich ab dem 4. Juni freigeschaltet.

Von dem Deal ausgenommen sind Zimmer in Hotels und Kliniken sowie Wettbüros. Die Rechte für Wettanbieter wurden gesondert vergeben, die Spiele laufen hier bei Tipico - allerdings nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen (DWDL.de berichtete). Von dem zwischen Sky und Telekom jetzt geschlossenen Deal profitieren jedoch tausende Restaurants, Hotels und Kneipen.

Kommerzielle, öffentliche Übertragungen von WM-Spielen sind lizenzpflichtig und haben einen kommerziellen Charakter, wenn beispielsweise Speisen und Getränke verkauft oder Eintrittsgelder erhoben werden. Auch das Sponsorings ist ein Anzeichen für eine kommerzielle Übertragung. In allen Fällen ist eine FIFA-Lizenz erforderlich, die hierzulande von Sky Deutschland vergeben wird. Wenn Interessierte nach einer erfolgreichen Bewerbung für ein Public Viewing qualifiziert haben, stellt Sky Deutschland vor Turnierbeginn die benötigte Hardware zur Verfügung.





"Es ist uns wichtig, die besondere Atmosphäre von großen Fußballturnieren auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar zu machen."

Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom



Arnim Butzen, TV-Chef der Deutschen Telekom, sagt: "Alle 104 Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gibt es bei MagentaTV. Wir wollen den Fans in Deutschland ein einzigartiges Turniererlebnis bieten - mit vollständiger Live-Abdeckung, exklusiven Inhalten und einem starken Team vor und hinter der Kamera. Gleichzeitig ist es uns wichtig, die besondere Atmosphäre von großen Fußballturnieren auch außerhalb der eigenen vier Wände erlebbar zu machen. Die Zusammenarbeit mit Sky ermöglicht es uns, Millionen Menschen beim Public Viewing und in der Gastronomie zu erreichen - und damit die WM 2026 zu einem echten Gemeinschaftserlebnis zu machen."

Und Lars Winking, Vice President Sky Business, ergänzt: "Gemeinsam mit der Deutschen Telekom sorgen wir dafür, dass unsere Gastro- und Hotellerie Partner die FIFA WM 2026 unkompliziert und vollständig zeigen können. So machen wir es ihnen leicht, den WM-Sommer optimal für stimmungsvolle Fußballabende und zusätzliche Erlöse zu nutzen."