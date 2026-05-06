© Drive Beta Johannes Middelbeck

Drive Beta entwickelte sich unter dem Duo Middelbeck/Jakobsen schnell zu einem Spezialisten für digitale Formate, die ein junges Publikum erreichen. Für Funk produzierte man Formate wie "Tru Doku", "funk Politik" oder auch "Pocket Money". Hinzu kamen Produktionen für etablierte Reihen wie "37 Grad", "ARD Wissen" und "Die Spur". Drive Beta hat aber auch schon Fiction-Projekte wie etwa "Boom" oder "the other gAIrl" umgesetzt, ohnehin spielt KI eine wichtige Rolle bei Drive Beta - Mitgründer Hannes Jakobsen hatte Ende 2025 mit Beta Film das KI-Start-up Chapter41 gegründet (DWDL.de berichtete).

An der weiteren Entwicklung von Drive Beta wird Middelbeck nicht mehr beteiligt sein. Zu den Gründen für seinen Abschied schreibt er auf LinkedIn: "Ich habe zuletzt immer deutlicher gemerkt, dass es für mich nach acht Jahren Zeit ist für neue Ideen und kreative Abenteuer. Einige habe ich schon länger im Kopf. Andere können vielleicht erst jetzt entstehen. Und das weiße Blatt Papier, das jetzt vor mir liegt, fühlt sich noch etwas spooky, aber irgendwie auch richtig, richtig gut an."

Operativ ändert sich nichts, weil Middelbeck schon seit Mitte 2025 nicht mehr als Geschäftsführer tätig ist. Geleitet wird Drive Beta seither von Hannes Jakobsen, Catherine Harwardt und Florian Schumann. Im Zuge seines Abschieds gibt Middelbeck aber auch seine Anteile an der Produktionsfirma ab, zuletzt hielt er noch rund 30 Prozent am Unternehmen.

© Drive Beta Hannes Jakobsen

"Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben und auf unsere gemeinsame Reise", sagt Hannes Jakobsen gegenüber DWDL.de zum Abschied seines langjährigen Co-Geschäftsführers. "Ich werde Johannes als Businesspartner sehr vermissen und bin gespannt, wie er das weiße Blatt, das vor ihm liegt, füllen wird." Mit Blick in die Zukunft sagt Jakobsen: "Ich freue mich darauf, mit Catherine, Florian und dem Rest unseres Leadershipteams sowie unseren neuen Partnern von Rosebank und Beta Film gemeinsam die Zukunft von Drive Beta zu gestalten."