Dass jüngere Menschen günstigere Tarife angeboten bekommen, kennt man schon aus diversen Branchen wie etwa dem Mobilfunk, im Streaming ist es bislang noch die Ausnahme. DAZN aber führte beispielsweise in Spanien im vergangenen Jahr ein rabattiertes Angebot für Unter-30-Jährige ein. Einen ähnlichen Weg beschreitet nun Wow hierzulande. So können junge Erwachsene zwischen 18 und 26 Jahren neu den Tarif "Wow Live-Sport Young" buchen.

Wer sich hier für ein Jahr Laufzeit bindet und sein alter über einen externen Dienstleister verifizieren lässt, zahlt dann anstelle der regulären 29,99 Euro nur 24,99 Euro im Monat. Nach Ablauf der einjährigen Laufzeit geht das Abo dann in das reguläre monatlich kündbare Modell über, das mit 44,99 Euro Monatspreis ungleich teurer ist. Möglich ist aber auch, erneut ein Jahres-Abo zum dann gültigen vergünstigten Preis abzuschließen.

Jill Harkness, Vice President Commercial bei Sky Deutschland, erklärt die Idee hinter dem Angebot so: "Wir sehen, dass gerade jüngere Zielgruppen sehr bewusst entscheiden, für welche Inhalte sie bezahlen. Mit dem U27-Angebot gehen wir einen ersten Schritt, um den Zugang zu unserem Live-Sport-Angebot für sie attraktiver zu gestalten und neue Zielgruppen anzusprechen."

Das Live-Sport-Abo von Wow umfasst unter anderem alle Freitags- und Samstags-Spiele der 1. Fußball-Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League. Die Erstliga-Spiele vom Sonntag gibt's erst nach Abpfiff, die Live-Rechte hat hier DAZN. Neben Fußball sind aber auch weitere Sportarten wie Formel 1, MotoGP, NHL, NBA, Tennis und Golf enthalten.