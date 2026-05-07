Die ndF (neue deutsche Filmgesellschaft) erweitert ihre Geschäftsführung und gewinnt mit Tobias Rosen einen erfahrenen Produzenten für den Ausbau der fiktionalen Geschäftsfelder, teilt man am Donnerstagmittag mit. Rosen tritt schon im Januar 2027 in die ndF-Gruppe ein und übernimmt dann ab September 2027 die Geschäftsführerposition von Matthias Walther. „Mit Tobias Rosen gewinnen wir eine Persönlichkeit, die kreatives Producing, strategische Fiction-Entwicklung und modernes Partner-Management vereint“, sagt Matthias Walther.

Und ergänzt: „Seine Erfahrung aus Premium-Originals und internationalen Projekten ist ein großer Gewinn. Tobias besitzt genau das richtige Profil und Mindset, um die ndF Gruppe in den kommenden Jahren gemeinsam mit meiner Co-Geschäftsführerin Viola Fischer-Weiss und unserem hervorragenden Team weiter zu stärken und neue fiktionale Wachstumsfelder zu erschließen.“ Rosen ist nach einer Karriere vor der Kamera auf die Produktionsseite gewechselt. Sein Abschlussfilm "Watu Wote / All of Us“ an der Hamburg Media School erhielt eine Oscar-Nominierung in der Kategorie „Best Live Action Short Film“, für den Kinofilm "Rocca verändert die Welt" erhielt er 2019 den Deutscher Filmpreis.

Seit 2018 arbeitete Rosen zunächst bei Warner Bros. ITVP Deutschland in Köln, wo er Projekte wie „Love Addicts“ (Prime Video), „Club Las Piranjas 2.0“ (RTL+) und die "WaPo Duisburg" (ARD/WDR) betreute. Im Oktober 2022 übernahm er bei Sky Deutschland die Verantwortung für die fiktionalen Auftragsproduktionen von Sky Studios in Deutschland, die jedoch ein gutes halbes Jahr später bekanntermaßen überraschend in Gänze gestoppt wurden. Zu Anfang 2024 wechselte er als COO und Produzent zu Veronica Ferres’ Construction Film. Mit dem geplanten Start bei der ndF-Gruppe Anfang nächsten Jahres und der Übergabe im September 2027 wolle man „Kontinuität in der laufenden Produktion und Aufbruch in der strategischen Weiterentwicklung verbinden“.

Tobias Rosen sagt über seine neue Aufgabe: „Die ndF: Gruppe steht für Erzählen mit Substanz – und zugleich für eine beeindruckende Kontinuität: Langlaufende, extrem erfolgreiche Serien über viele Jahre auf höchstem Niveau zu produzieren, ist in unserem Markt eine seltene Stärke. Genau auf dieser Basis möchte ich gemeinsam mit dem Team die fiktionalen Geschäftsfelder weiter ausbauen und neue, starke Stoffe und Partnerschaften für die Zukunft entwickeln.“ Zu den Produktionen der ndF-Gruppe gehören Serien wie „Der Bergdoktor“, „Die Bergretter“, „Der Alte“ aber auch „Die Spreewaldklinik“ sowie der ZDF-Klassiker „Aktenzeichen XY ungelöst“