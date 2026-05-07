In der vergangenen Woche hat die Produktionsfirma Silver Reel mit den Dreharbeiten für die sechsteilige historische Serie "The Death of Sherlock Holmes" begonnen. Neben der ARD Degeto Film sind auch SRF sowie Sky Schweiz an der internationalen Koproduktion beteiligt. In den Hauptrollen stehen der britische Schauspieler Rafe Spall und die Schweizerin Deleila Piasko vor der Kamera.

Die Serie greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus dem Werk von Arthur Conan Doyle auf. Ausgangspunkt ist der vermeintliche Tod des berühmten Detektivs an den Reichenbachfällen. Die historische Serie erzählt, was in den Jahren danach geschah und will dabei das klassische Sherlock.Holmes-Universum mit einer zeitgemäßen Perspektive auf Identität, Erinnerung und Zugehörigkeit verbinden.

Neben Rafe Spall, der aus internationalen Kino- und Serienproduktionen wie "The Big Short", "Jurassic World: Fallen Kingdom" und der Apple-TV-Serie "Trying" bekannt ist, sowie Deleila Piasko, die zuletzt in der preisgekrönten ARD-Serie "Die Zweiflers" und der 2. Staffel von "Asbest" mitspielte, gehören unter anderem Dominic Geissbühler, Rick Okon, Marie Leuenberger, Michael Neuenschwander, Dimitri Stapfer, Susanne Kunz, Marcus Signer und Jeanette Hain zum Ensemble.

Gedreht wird bis Juli 2026 im Wallis in der Schweiz sowie in Südtirol und in Bayern. Regie führen Pierre Monnard und Claudia Bluemhuber, die Drehbücher stammen von André Küttel und Simone Schmid. Eine Ausstrahlung ist hierzulande für 2027 geplant.