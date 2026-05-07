© BR/Markus Konvalin Werner Reuß im Amt bestätigt

Die zweite Personalie betrifft Hans-Martin Schmidt, der zum 1. Juni als Hauptabteilungsleiter in der Verwaltungsdirektion unter anderem die Zuständigkeit für die Standortentwicklung des BR übernimmt. Damit fällt das Projekt "Munich Media Hub" in seinen Bereich. Der Bayerische Rundfunk möchte sich auf seinem Gelände rund ums BR-Funkhaus in der Münchner Innenstadt auf etwa 20 Prozent der bisher genutzten Fläche zurückziehen. Stattdessen soll ein öffentlicher Campus für Medien, Wissenschaft und Kultur entstehen. Auch das Immobilien- und Flächenmanagement sowie zentrale Servicebereiche wie Kantine, Fuhrpark und Hausmeisterdienste fallen in die Zuständigkeit der Hauptabteilung.

Hans-Martin Schmidt ist seit 2006 in verschiedenen Positionen im ARD-Verbund tätig. Nach fünf Jahren im ARD-Generalsekretariat Berlin war er von 2011 bis 2017 ARD-Auslandskoordinator in der ARD-Programmdirektion in München. Seither arbeitete er in der Intendanz des Bayerischen Rundfunks in leitender Position mit Zuständigkeit für medienpolitische und strategische Fragen. Als solcher gestaltete er auch schon die bisherige konzeptionelle Entwicklung des "Munich Media Hub" maßgeblich mit.