RTL+ hat ein konkretes Veröffentlichungsdatum für seine neue Serie "Mermaids to Lovers" angekündigt. Diese lief bislang unter dem Arbeitstitel "Schwanzlos" und wird nun schon in wenigen Wochen zum Abruf bereitstehen. Alle Folgen werden ab dem 11. Juni auf der Plattform veröffentlicht. Bereits einen Tag zuvor feiert die Serie auf dem Seriencamp in Köln ihre Premiere.

Bei dem Projekt handelt es sich um das bereits vierte Gewinner-Projekt des RTL+-Nachwuchsförderprogramms "Storytellers". Zuvor gingen daraus auch bereits die Serien "Hübsches Gesicht", "Angemessen Angry" und "Softies" hervor. "Mermaids to Lovers" stammt von den Autorinnen Lia Zebra und Larissa Dold, beide von der HFF München. Regie führt Olga Alexandra Müller.

"Mermaids to Lovers" ist zudem das erste Projekt aus dem Nachwuchsförderprogramm, das von der neuen Kooperation in Sachen Talentförderung mit der Film- und Medienstiftung NRW profitiert. Die ausgeschriebene Produktionssumme konnte dadurch nach Angaben von RTL+ mehr als verdoppelt werden. Produziert wird die Young Adult Rom-Com von Warner Bros. ITVP Deutschland, Produzentin ist Nadja Malkewitz.

Und darum geht es in der Serie: Das Schwimmbad ihres Vaters ist das Zuhause der 18-jährigen Leistungsschwimmerin Trixie (Serena Oexle). Doch als genau dieses kurz vor dem Ruin steht, wird es an eine Gruppe von Möchtegern-Mermaids vermietet, die Trixie fortan in ihren Gewässern tolerieren muss. Teil der Gruppe ist der 16-jährige Insta-Star und Publikumsmagnet Finn (Philip Günsch), der selbst Trixies stählernes Herz höherschlagen lässt. Werden die Athletin und der Meerjungmann zugeben können, dass sie auf einer Wellenlänge schwimmen?