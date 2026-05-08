Unter dem Arbeitstitel "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben" hat das ZDF eine neue Comedy-Serie in Aussicht gestellt. Noch bis Mitte Juli dieses Jahres finden die Dreharbeiten für die insgesamt sechs Folgen in Berlin und Umgebung statt. Der Stoff basiert auf dem gleichnamigen Roman der Bestsellerautorin Anika Decker. Es geht um eine Frau Anfang fünfzig, die sich durch Familienchaos, einen #MeToo‑Skandal am Arbeitsplatz und eine neue, überraschende Liebe kämpft.

Im Zentrum der Serie steht nach ZDF-Angaben Nina (Selda Kaya), die nach ihrer Scheidung mit ihren Kindern eine neue Realität lebt – inklusive eines sozialen Abstiegs. Der Vergleich mit Ninas wohlhabendem Ex-Mann Phil (Stephan Kampwirth), der inzwischen die junge Influencerin Lulu (Ceci Chuh) geheiratet hat, schmerzt. Ninas Schwester (Anna Maria Mühe) versucht derweil, in der Influencer-Bubble mitzuhalten und träumt vom gesellschaftlichen Aufstieg. Mitten in dieses Chaos platzt David (Jannik Schümann), deutlich jünger – und plötzlich mehr als nur eine Ablenkung. Die unerwartete Verbindung bringt Nina aus dem Tritt und gleichzeitig zurück zu sich selbst. An der Seite ihrer Freundin Erika (Jasna Fritzi Bauer) erlebt Nina die #MeToo-Debatte am Arbeitsplatz und kämpft plötzlich gegen vertraute Feinde.

In weiteren Rollen spielen in "Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben" unter anderem auch noch Florian Lukas, Camill Jammal, Hanno Koffler, Liliom Lewald, Joseph Bundschuh, Anna Brüggemann, Daniel Hernandez, Faye Montana, Berke Çetin und andere mit. Sebastian Schipper verfilmt das Drehbuch von Anika Decker und Maike Backhaus.

"Zwei vernünftige Erwachsene, die sich mal nackt gesehen haben" ist eine ZDF-Koproduktion mit Turbine Studios Productions GmbH (Produzenten: Daniel Hetzer und Jakob Neuhäusser, Creative Producer: Anika Decker) und wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Katharina Görtz und Corinna Marx haben die Redaktion im ZDF.