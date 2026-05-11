© ZDF/Jana Kay Alexander Stock

Bei der Nachfolge setzt das ZDF aus eine Journalistin aus den eigenen Reihen: Anna-Maria Schuck übernimmt zum 1. Juni 2026 die Leitung der Hauptabteilung Kommunikation und damit auch die Funktion der Unternehmenssprecherin. Derzeit leitet sie das ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg, zuvor war sie Programmreferentin bei den Intendanten Norbert Himmler und Thomas Bellut. Ihre journalistischen Stationen umfassen unter anderem die Tätigkeit als Chefin vom Dienst und Reporterin im ZDF-Nachrichtenmagazin "heute journal", sowie Redakteurstätigkeiten bei der CBC in Toronto und bei NBC News in San Diego.

ZDF-Intendant Dr. Norbert Himmler: "Anna-Maria Schuck ist nicht nur eine versierte Journalistin und Kommunikationsexpertin, sondern steht auch für einen zeitgemäßen Führungsstil. Sie kennt das ZDF sowie den laufenden Strategieprozess genau und wird das ZDF nach außen und innen hervorragend repräsentieren."

Die Hauptabteilung Kommunikation ist für die interne und externe Kommunikation des ZDF sowie auch das Corporate Design zuständig. Sie gliedert sich in die Abteilungen Unternehmenskommunikation, Markenmanagement und Zentrale Aufgaben. In Schucks Verantwortung fällt also die Positionierung des ZDF in der Öffentlichkeit sowie intern die Vermittlung der Unternehmensstrategie, die Steuerung von Markenprozessen und die Information in laufenden Changeprozessen. Auch der Auftritt des ZDF auf Medienevents fällt in den Verantwortungsbereich der Hauptabteilung.