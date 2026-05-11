Eine tägliche Serie neu zu etablieren, war schon immer ein schwieriges Unterfangen - und es ist in Zeiten, in denen die Nutzung von TV-Inhalten immer stärker zeitsouverän erfolgt, nicht gerade einfacher geworden. Das musste Sat.1 in den letzten Jahren schon mehrfach schmerzhaft erfahren, so wie derzeit auch wieder beim Neustart "Ein Hof zum Verlieben" auf dem 18-Uhr-Sendeplatz. Die ersten 80 Folgen erzielten selbst nach Einbeziehung der zeitversetzten Nutzung nur Marktanteile knapp über drei Prozent bei den 14- bis 49- und 14- bis 59-Jährigen.

Um so größer die Verwunderung beim Blick auf die endgültig gewichteten Quoten der letzten April-Woche: Im Ranking der zehn Sendungen mit dem höchsten Marktanteils-Nachschlag nach der Einrechnung der zeitversetzten Nutzung taucht gleich zwei Mal "Ein Hof zum Verlieben" auf. Und wie: Die am 30. April um 18 Uhr ausgestrahlte Episode konnte ihren Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fast verdoppeln und steigerte sich auf 10,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es nach einem Plus von 2,2 Prozentpunkten für 6,0 Prozent Marktanteil, die Gesamt-Reichweite erhöhte sich um 80.000 auf 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.05.

22:28 4,04

(+1,09) 21,4%

(+4,0%p.) 1,14

(+0,55) 27,4%

(+9,4%p.) Ein Hof zum Verlieben 30.04.

17:59 0,33

(+0,08) 3,2%

(+0,7%p.) 0,11

(+0,06) 10,2%

(+4,9%p.) ZDF Magazin Royale 01.05.

23:04 1,60

(+0,34) 11,0%

(+1,6%p.) 0,58

(+0,20) 18,4%

(+4,3%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 30.04.

18:49 1,83

(+0,23) 12,9%

(+1,1%p.) 0,16

(+0,07) 9,8%

(+3,5%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.04.

20:15 1,32

(+0,24) 6,6%

(+1,0%p.) 0,62

(+0,16) 16,9%

(+3,4%p.) Ein Hof zum Verlieben 30.04.

18:30 0,32

(+0,06) 2,6%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 4,5%

(+2,8%p.) Spiegel TV 27.04.

23:25 0,70

(+0,07) 7,4%

(+0,5%p.) 0,24

(+0,06) 12,4%

(+2,4%p.) Die Anstalt 28.04.

22:15 1,65

(+0,24) 11,5%

(+1,1%p.) 0,30

(+0,08) 11,5%

(+2,1%p.) One Piece 27.04.

18:02 0,06

(+0,03) 0,5%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,03) 3,0%

(+2,1%p.) One Piece 27.04.

18:29 0,06

(+0,04) 0,4%

(+0,2%p.) 0,05

(+0,04) 2,7%

(+1,9%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.04.-03.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Doch dieser Ausflug über die 10-Prozent-Marke wird wohl zumindest vorerst ein einmaliger Ausreißer bleiben, ein allgemeiner Aufwärtstrend ist jedenfalls nicht zu sehen. Zwar gab es auch für die direkt im Anschluss gezeigte Folge um 18:30 Uhr einen merklichen Nachschlag, hier reichte es trotzdem nur für 4,5 Prozent Markanteil in der klassischen Zielgruppe. Und noch am Tag zuvor wurde sogar nur knapp die 1-Prozent-Marke übersprungen. Schaut man sich den Wochenschnitt an, dann reichte es trotz des Ausreißers am Donnerstag nur für Marktanteile von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Und die vorläufig gewichteten Zahlen der ersten Mai-Woche zeigen auch keine Aufwärtstendenz.

Den bislang höchsten Marktanteils-Nachschlag dieser Staffel verzeichnete am 28. April "DSDS" bei der 1. Liveshow: Um 1,6 Prozentpunkte erhöhte sich der Wert bei den 14- bis 49-Jährigen auf letztlich 9,5 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurde es im Nachgang dann mit +1,1 Prozentpunkten auf 10,4 Prozent zudem doch noch zweistellig. Die Gesamtreichweite zog um 170.000 auf 1,48 Millionen an. Bei der zweiten Liveshow am Samstag gab's nachträglich hingegen weniger Bewegung, das Reichweiten-Plus lag bei 80.000 auf 1,62 Millionen, die Marktanteile bewegten sich fast gar nicht, lagen aber auch vorläufig gewichtetet schon im zweistelligen Bereich.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.05.

22:28 4,04

(+1,09) 21,4%

(+4,0%p.) 1,14

(+0,71) 23,3%

(+6,7%p.) ZDF Magazin Royale 01.05.

23:04 1,60

(+0,34) 11,0%

(+1,6%p.) 0,58

(+0,23) 14,1%

(+2,5%p.) Ein Hof zum Verlieben 30.04.

17:59 0,33

(+0,08) 3,2%

(+0,7%p.) 0,11

(+0,07) 6,0%

(+2,2%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 30.04.

20:15 1,32

(+0,24) 6,6%

(+1,0%p.) 0,62

(+0,21) 12,4%

(+2,2%p.) Totenfrau 02.05.

23:28 1,19

(+0,33) 10,7%

(+2,4%p.) 0,07

(+0,10) 4,6%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 30.04.

18:49 1,83

(+0,23) 12,9%

(+1,1%p.) 0,16

(+0,10) 9,3%

(+1,8%p.) Totenfrau 02.05.

20:56 1,71

(+0,29) 8,4%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,14) 6,4%

(+1,8%p.) Blind Sherlock 03.05.

22:57 1,69

(+0,19) 15,6%

(+0,9%p.) 0,13

(+0,09) 7,6%

(+1,5%p.) Totenfrau 02.05.

21:37 1,71

(+0,27) 8,8%

(+1,1%p.) 0,15

(+0,12) 5,2%

(+1,5%p.) Totenfrau 02.05.

22:18 1,54

(+0,28) 9,0%

(+1,2%p.) 0,09

(+0,11) 4,2%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.04.-03.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Einen ordentlichen Nachschlag gab's für die zweite Staffel der Serie "Totenfrau", die Das Erste samstags in einem Rutsch zeigte. Die absolute Reichweite zog nachträglich noch um 270.000 bis 380.000 an, auch der Marktanteils-Zuwachs lag bei bis zu 3,6 Prozentpunkten beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bsi 49-Jährigen ging's zwar auch um bis zu 1,3 Prozentpunkte nach oben, über dem Senderschnitt lag trotzdem nur die allererste Folge.

Den größte Nachschlag verzeichnete aber wie eh und je die "heute-show", deren Feiertags-Ausgabe sich nachträglich noch um 1,09 Millionen auf 4,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte. Die zeitversetzte Nutzung fiel damit aber nicht höher aus als sonst, obwohl die lineare Reichweite wohl auch feiertagsbedingt nicht ganz so hoch gewesen war.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 01.05.

22:28 4,04

(+1,09) 21,4%

(+4,0%p.) 1,14

(+0,55) 27,4%

(+9,4%p.) Ostfriesensturm 02.05.

20:15 5,04

(+0,35) 25,2%

(+0,3%p.) 0,28

(+0,05) 9,6%

(+1,1%p.) ZDF Magazin Royale 01.05.

23:04 1,60

(+0,34) 11,0%

(+1,6%p.) 0,58

(+0,20) 18,4%

(+4,3%p.) Totenfrau 02.05.

23:28 1,19

(+0,33) 10,7%

(+2,4%p.) 0,07

(+0,04) 3,2%

(+1,6%p.) Totenfrau 02.05.

20:15 2,05

(+0,32) 10,5%

(+1,0%p.) 0,24

(+0,05) 8,9%

(+1,3%p.) Let's dance 01.05.

20:14 2,72

(+0,31) 14,7%

(+0,8%p.) 0,54

(+0,10) 15,6%

(+1,4%p.) Der Saarland-Krimi: Bruder, Liebe, Tod 30.04.

20:16 4,10

(+0,31) 19,6%

(+0,6%p.) 0,28

(+0,01) 7,9%

(-0,2%p.) Tatort: Könige der Nacht 03.05.

20:16 7,48

(+0,30) 29,8%

(0,0%p.) 1,03

(+0,05) 20,9%

(-0,1%p.) Totenfrau 02.05.

20:56 1,71

(+0,29) 8,4%

(+1,0%p.) 0,16

(+0,03) 5,1%

(+0,7%p.) Praxis mit Meerblick - Leinen los 01.05.

20:16 3,93

(+0,28) 17,9%

(+0,5%p.) 0,31

(+0,02) 8,7%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 27.04.-03.05.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 17:58 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.