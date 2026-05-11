Erst vor wenigen Wochen hat RTL bestätigt, an einer Fortsetzung der Coming-of-Age-Serie "Euphorie" zu arbeiten (DWDL.de berichtete). Nun hat die Film- und Medienstiftung NRW die zweite Staffel mit 1,5 Millionen Euro gefördert, produziert werden die sechs neuen Folgen erneut von Zeitsprung Pictures. "Euphorie" ist damit nur eines von zwei Serien-Projekten gewesen, das im Rahmen der aktuellen Förderrunde bedacht wurde. Das zweite ist ein Zweiteiler mit dem Titel "Eisige Nächte", die elsani film aktuell für ARD Degeto und WDR produziert.

Für "Eisige Nächte" hat die Film- und Medienstiftung nochmal 1,1 Millionen Euro locker gemacht. Insgesamt hat die Förderanstalt in ihrer zweiten Förderrunde des Jahres 11,8 Millionen Euro an 32 Projekte vergeben. Die höchste Summe erhielt der Kinofilm "Der Lappen" von Yasemin und Nesrin Şamdereli. Wie bereits bei ihrem ersten großen Erfolg, "Almanya", ist ihre neue Komödie mit dem Ruhrgebiet verknüpft. Hier fördert die Film- und Medienstiftung mit 1,77 Millionen Euro.

Darüber hinaus haben noch zehn weitere Kinofilme eine Produktionsförderung erhalten. 350.000 Euro gingen aber auch an Pausefilm, die für den WDR aktuell einen Dokumentarfilm rund um Schauspieler Oliver Masucci drehen. "Oliver Masucci - Acting Beyond Fear" stammt von Autor und Regisseur Aljoscha Pause, der schon diverse Sport-Dokus ("Being Mario Götze", "Inside Borussia Dortmund") oder auch die Langzeit-Dokumentation "Second Move Kills – 5 Jahre mit Jens Spahn" verantwortet hat. Angekündigt ist ein "intimes und vielschichtiges Portrait des Charakterdarstellers Oliver Masucci".

Die Beetz brothers film production erhält zudem 150.000 Euro für die vierteilige Dokuserie "Hands of Gold", in der es um die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht. Auftraggeber ist ProSiebenSat.1, das sich zuletzt bekanntlich die Handball-Weltmeisterschaften bis einschließlich 2031 gesichert hatte.