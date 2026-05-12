Christian Streich wird neuer WM-Experte im ZDF, das haben die Mainzer am Dienstag angekündigt. Zum Turnier verstärkt der langjährige Trainer des SC Freiburg die Riege an Expertinnen und Experten der Mainzer, zu der aktuell auch noch Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Friederike Kromp und Thorsten Kinhöfer gehören. Christian Streich hat seinen ersten Einsatz direkt am 11. Juni beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika.

Bei dieser Begegnung wird Streich im ZDF-WM-Studio präsent sein und sein Debüt als Experte für den Sender geben. Auch die anderen ZDF-Experten werden zum WM-Auftakt im Studio sein. Zum Countdown begrüßen am 11. Juni Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer die Zuschauerinnen und Zuschauer. Los geht’s um 17:15 Uhr. Christian Streich wird unterdessen auch bei den Übertragungen aus der Gruppenphase am 17. und 20. Juni mit dabei sein. In der K.O.-Phase soll er ebenfalls zum Einsatz kommen.

ZDF-Sportchef Yorck Polus sagt: "Unsere Experten-Riege bietet große fußballerische Kompetenz und bringt zugleich auch unterhaltende Elemente in ihre Spielanalysen ein. Wir freuen uns, diese gute Mischung noch weiterentwickeln zu können: Mit Christian Streich verstärkt ein besonderer Trainertyp unser WM-Team, der für seine klaren Worte bekannt ist. Für unsere Live-Sendungen bedeutet das nicht nur weiteren Kompetenzzuwachs, sondern noch mehr Perspektiven aufs Fußballgeschehen."

Und Christian Streich selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Ich freue mich auf diese ganz neue Rolle, und darauf, mich intensiv auf die Aufgabe vorzubereiten. Vor allem freue ich mich auf lebhaften und konstruktiven Austausch mit den anderen Expertinnen und Experten im ZDF-Studio. Mein Ziel ist es, die Spielideen der einzelnen Teams so zu erklären, dass dies für die Zuschauer verständlich und nachvollziehbar ist."