Bis zu 1,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten zuletzt ein, wenn im NDR Fernsehen "Kaum zu glauben" auf dem Programm stand - damit gehört die Show zu den erfolgreichsten Unterhaltungsformaten des NDR. Neue Folgen hat der NDR nun ab Juli angekündigt - und zum Staffel-Auftakt gibt's direkt eine besondere Ausgabe.

Geplant ist ein großes Sommer-Open-Air, das am 13. Juni Strand im Ostseebad Kühlungsborn in Mecklenburg-Vorpommern produziert werden und dann am 11. Juli um 20:15 Uhr im NDR Fernsehen ausgestrahlt werden soll. Inhaltlich will man sich in der Sendung auf "besondere Geschichten zum Lachen und Staunen aus Mecklenburg-Vorpommern" konzentrieren. Die regulären Folgen aus dem Studio starten dann am Tag darauf und laufen wie gewohnt sonntags um 21:45 Uhr. Für den Spätsommer und Herbst sind aber auch weitere Samstagabend-Ausgaben vorgesehen.

Was sich nicht ändert, ist die Besetzung: Während Kai Pflaume moderiert, bilden Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss das bewährte Rate-Team. Sie müssen erraten, welche außergewöhnliche Geschichte - sei es ein Beruf, Hobby oder sonstiges Erlebnis - der jeweilige Gast mitgebracht hat. Jeder von ihnen hat 45 Sekunden Zeit, mit Ja oder Nein zu beantwortende Fragen zu stellen, um hinter das Geheimnis zu kommen. Je länger das Rätsel nicht gelöst wird, desto höher der Gewinnbetrag für den Gast.