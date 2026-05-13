Bestsellerautor Sebastian Fitzek ist demnächst in der RTL-Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zu sehen, das hat der Sender jetzt angekündigt. Pünktlich zu seinem 20-jährigen Autoren-Jubiläum übernehme Fitzek eine Gastrolle in der Serie, heißt es in einer Pressemitteilung. Produziert wir die Serie von UFA Serial Drama. Gedreht wurde am 12. Mai in Potsdam-Babelsberg.

Für Sebastian Fitzek ist es die erste Rolle in einem täglichen Serienformat - und auch sonst stand der Autor in der Vergangenheit nicht als Schauspieler im Fokus. Vor einigen Jahren moderierte er neben seiner Tätigkeit als Autor das MDR-"Riverboat". Zum "GZSZ"-Dreh sagt er nun: "Es war spannend, einmal die Seiten zu wechseln und selbst Teil einer GZSZ-Geschichte zu werden. Die Atmosphäre am Set war großartig und ich war beeindruckt von der Leidenschaft, mit der hier täglich packende Geschichten erzählt und vom ganzen Team umgesetzt werden."

Wie genau Fitzek in die tägliche RTL-Serie eingebunden wird, wollen Sender und Produktionsfirma noch geheim halten. Zuschauerinnen und Zuschauer sehen das Ergebnis jedoch im Juli, wenn die Folgen mit Fitzek ausgestrahlt werden sollen. Fest steht schon, dass der Thriller-Autor Teil einer Storyline rund um Jo Gerner (Wolfgang Bahro), dessen Tochter Matilda (Anna-Katharina Fecher) und seiner Ex-Partnerin Yvonne (Gisa Zach) wird.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" ist nach wie vor eine ganz wichtige Stütze im linearen Programm von RTL. Am Vorabend kommt die Serie im Schnitt auf mehr als eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer - das ist eine Reichweite, die RTL selbst mit einigen Primetime-Formaten mittlerweile nicht mehr erreicht. Und auch bei RTL+ ist die Serie erfolgreich und kann sich regelmäßig unter den Formaten mit den höchsten Abrufen platzieren.