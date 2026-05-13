Direkt im Anschluss an die Seriencamp Conference verlängert sich das Programm in diesem Jahr in gleicher Location: Am 11. und 12. Juni feiert Plot Next seine Premiere, ein neues Branchenformat vom Team des Seriencamps, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Nach eigener Darstellung dreht sich die zweitägige, auf englisch abgehaltene Veranstaltung im Kölner Cinenova um die Frage, „wie künstliche Intelligenz und technologische Innovationen nicht nur Produktionsprozesse, sondern auch Entwicklung, Distribution, Marketing und kreative Zusammenarbeit grundlegend verändern.“ Was vor einigen Wochen bereits in Grundzügen angekündigt wurde, ist jetzt mit dem LineUp der Teilnehmerinnen und Teilnehmer komplettiert worden.

Einblick in die Vernetzung zwischen Forschung, technologischer Innovation und den damit zusammenhängenden strategischen Fragen geben unter anderem die FFA (Norina Lin-Hi, Leiterin Strategie und Analyse), die Research & Development-Abteilung der BBC (Graeme Philipson, Research Lead & Hell Raymond-Hayling, R&D Engineer) und die btf (Julian Schleef & Matthias Murmann). Außerdam dabei: Das Virtual Production Studio Hyperbowl (Philipp Kreuzer), UFA Fiction (Guido Reinhardt), der Creative Industry Council des österreichischen Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (Stephanie Meisl, Vice Chair) sowie Start-Ups, die aus dem nationalen britischen CoStar Network hervorgegangen sind (Metrotone, Black Goblin, AIMS) und mit BAFTA-Gewinner und Produzent Ed Tracy, Sounddesignerin Ana Betancourt und Showrunnerin & CEO Katharina Gellein Viken vertreten sind.

Der italienische VFX-Spezialist und KI-Experte Davide Tromba, der an Filmen wie „Troja“ und „Happy Feet“ arbeitete, gibt Einblicke in die Herausforderungen zwischen Innovation und der Entstehung neuer Berufsfelder und Skill-Anforderungen. Max Barkman (Head of Development & Sales bei 255pix) will praxisnah aufzeigen, wie sich klassische Produktionsprozesse durch technologiegetriebene Ansätze verändern - und diskutiert mit Produzentin und Showrunnerin Pandora da Cunha Telles („Once upon a time in Gaza“, „Turn of the Tide“) sowie der Post-Produktionsexpertin Maria Eiriz über sich verändernde Kreativ- und Produktionsprozesse. Max Penk (Tektite) und Benjamin Kerneck (BDA Creative) geben jeweils Einblicke in die Transformation der Marketingbranche.

Über die Rolle von Analysetools als Unterstützung im Writer’s Room und bei der Produktionsplanung von „Rote Rosen berichten Jan Diepers (Geschäftsführer Serienwerft) und Johannes Lackner (Decamerone, CEO). Mit Gabriele Rose und Andrea Mokosch sowie dem Team von Paul’s Boutique teilt das Team hinter der „Terra X“-Dokuserie „Roadtrip 1945“ Erfahrungen aus der Arbeit mit KI-gestützten VFX, um eine historische Geschichte erzählen zu können. Tiefer in die sich verändernden Prozesse und Workflows im dokumentarischen Bereich taucht Felix von Rautenberg (Doclights) ein. Und Rémi Tereszkiewicz (BetaSeries) werde Einblicke in eine aktuelle französische High-End-Serienproduktion geben.

„Die Branche sucht aktuell weniger nach Visionen als nach Orientierung und konkreten Lösungen“, sagt Gerhard Maier, der Kopf hinter Plot Next. „Genau hier setzen wir an: Wir wollen zeigen, wie sich technologische Entwicklungen praktisch nutzen lassen – und welche strategischen Entscheidungen heute getroffen werden müssen, um morgen relevant zu bleiben.“ Besucherinnen und Besucher der Seriencamp Conference können Plot Next kostenlos besuchen. Weitere Details und Ticket-Informationen liefert die Website der Veranstaltung, die nach ihrer Premiere in Köln auch auf Reisen gehen soll mit „Plot Next“-gebrandeten Panels, zunächst bereits im Juli beim Karlovy Vary International Film Festival, im tschechischen Karlsbad.