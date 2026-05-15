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Das Projekt soll aber alles andere als ein einmaliges Ereignis bleiben. "Diese Dokumentation war eine Herzensangelegenheit, die für den kicker der Auftakt für viele weitere Projekte dieser Art sein soll", sagt Felix Kneidl, Head of Video beim "Kicker", der auch für die Idee, das Konzept und das Drehbuch der jetzt angekündigten Doku zuständig war. "Die Dramatik dieser Zeit ist bis heute unübertroffen. Mit dem Saisonfinale 2001 haben unsere Protagonisten Fußballgeschichte geschrieben – und die ist es wert, auch 25 Jahre später ausführlich besprochen zu werden", so Kneidl weiter.

Bayern München führte vor dem letzten Spieltag mit drei Punkten vor Schalke 04, hatte aber das schlechtere Torverhältnis. Schalke gewann das letzte Spiel trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands - und die Bayern gerieten in der 90. Minute gegen den HSV in Rückstand. Als das Spiel in Gelsenkirchen abgepfiffen wurde und man vom Bayern-Rückstand erfuhr, feierten Mannschaft und Fans die vermeintliche Meisterschaft. Bayern München schaffte aber doch noch den Ausgleich und sicherte sich so den Titel. Schalke ging als "Meister der Herzen" in die Geschichte ein.

Für die Doku hat der "Kicker" nun mit einigen ehemaligen Spielern und Trainern gesprochen, darunter Stefan Effenberg, Oliver Kahn, Ottmar Hitzfeld, Patrik Andersson, Huub Stevens, Mike Büskens, Gerald Asamoah und Youri Mulder. Erstmals spricht auch Ex-Schiedsrichter Markus Merk über die Ereignisse am letzten Spieltag im Hamburger Volkspark - er pfiff damals die Partie. Die Journalisten Karlheinz Wild und Manfred Ewald liefern darüber hinaus Anekdoten aus ihrer Zeit als "Kicker"-Reporter vor Ort.

Matthias Dersch, der künftig im neuen Editorial Boards die Rolle des Head of Storytelling übernehmen wird, sagt: "Für unsere zukünftige Ausrichtung spielen eigene Longform-Bewegtbildformate eine essenzielle Rolle. Wir wollen mit unseren kicker Originals in Podcasts und Videoformaten einen neuen, emotionaleren Weg einschlagen und dabei unsere Zielgruppen auch mit Geschichten überraschen, die über die reine Faktenlage hinausgehen. Es gibt immer Facetten, die noch nicht erzählt wurden. Mit ‚Helden und Herzen‘ gelingt es uns erstmals, diese in ein packendes Storytelling-Format zu übertragen. Mit dem Saisonfinale 2001 haben wir den idealen Auftakt gefunden, um einem hochemotionalen Höhepunkt der Bundesliga-Historie noch einmal eine große Bühne zu geben."

Hier sehen Sie den Trailer zur Doku: