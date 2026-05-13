Parallel zur Premiere der neuen Staffel von "LOL" in der Astor Filmlounge im ARRI-Kino in München berichtete die "Bild"-Zeitung zuerst über die finale Besetzung der neuen "LOL"-Staffel, die am Donnerstag bei Prime Video startet. Bis zuletzt blieb noch ein Platz offen im Cast und erstaunlicherweise sickerte keinerlei Info vorab raus. Und das obwohl die Produktionsvorläufe enorm sind - produziert wurde schon im vergangenen Jahr.

Jetzt ist die Katze allerdings PR-wirksam aus dem Sack: Nach sechs Staffel und zwei Specials der von Constantin Entertainment produzierten Comedyshow wechselt Michael "Bully" Herbig die Seiten - und spielt diesmal selbst mit. Ein smarter Move, der am Vorabend des Starts auf dem Streamingdienst von Amazon, für entsprechende Aufmerksamkeit sorgt.

Im März hatte Prime Video zunächst Carolin Kebekus, Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker und Olaf Schubert genannt, vergangenen Monat dann mit Martina Hill, Barbara Schöneberger, Torsten Sträter und Teddy Teclebrhan fast alle weiteren Cast-Mitglieder. Eine prominente Runde. Dass Bully diesmal selbst mitspielt, macht den Chefsessel frei und auch da erweist sich "LOL" als derzeit relevantestes Comedy-Format: Hape Kerkeling übernimmt in seiner Paraderolle des Horst Schlämmer.

Die siebte Staffel von "LOL" kommt in diesem Jahr später als sonst: Statt einem Launch zu Ostern, diesmal erst Mitte Mai. Unverändert werden die Episoden jedoch wöchentlich im Doppelpack veröffentlicht. Auf dem blauen Teppich der Premiere in München waren am Mittwochabend Elton, Max Giermann, Michelle Hunziker, Olaf Schubert, Tedros „Teddy“ Teclebrhan und Michael Bully Herbig gemeinsam mit Produzent Otto Steiner und Executive Producerin Anna Knieper von Constantin Entertainment.

Gastgeber waren Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Amazon MGM Studios, und Volker Neuenhoff, Leiter Unterhaltung bei Amazon MGM Studios. Unter den weiteren Gästen des Abends waren u.a. auch Michael Mittermeier, Aminata Belli, Faisal Kawusi, Samuel Koch und Paulomuc.