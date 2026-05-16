Weil Victoria Swarovski in diesen Tag den Eurovision Song Contest in Wien moderiert, führte Laura Wontorra am Freitagabend zusammen mit Daniel Hartwich bei RTL durch "Let's Dance". Auf der großen Bühne der Tanzshow hatte die Moderatorin dann auch eine echte Überraschung im Gepäck: Bekannt wurde nämlich auch, dass Wontorra künftig nicht mehr bei "Ninja Warrior Germany" mit dabei sein wird. Nachdem im vorigen Jahr schon Frank Buschmann seinen Abschied von der Show ankündigte, macht nun also auch sie Schluss mit der erfolgreichen Show.

Übrig bleibt nur Jan Köppen, der damit zwei neue Gesichter an die Seite gestellt bekommt. Und auch die stehen inzwischen fest. Wie RTL bekanntgab, gehören in der elften Staffel von "Ninja Warrior Germany" sowohl Anna Fleischhauer als auch Wolff Fuss zum On-Air-Team des Formats, dessen Produktion weiterhin RTL Studios übernehen wird. Fleischhauer ist unter anderem Sportmoderatorin von "RTL aktuell", Fuss zählt zu den bekanntesten Fußball-Kommentatoren des Landes - inzwischen ist er auch für RTL bei Länderspielen und der Europa League im Einsatz.

"Es ist mir große Ehre und Freude zugleich, Teil dieser Show zu sein", so Wolff Fuss. "Vorher war ich begeisterter Zuschauer dieser Sendung, jetzt werde ich ein ebenso enthusiastischer Begleiter dieser sportlichen Höchstleistungen sein. Das, was diese Athletinnen und Athleten im Parcours leisten, verdient allergrößten Respekt." Bei "Ninja Warrior" wird er fortan zusammen mit Jan Köppen die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten kommentieren. Keine ganz neue Aufgabe: Auch bei der Trampolin-Show "Big Bounce", von der RTL drei Staffeln ausstrahlte, war Fuss in der Vergangenheit mit dabei.

Anna Fleischhauer wiederum soll künftig die Stimmen rund um den "Ninja"-Parcours einfangen. "Das ist ein absolutes Highlight für mich", erklärte sie. "In den Nachrichten berichte ich regelmäßig von sportlichen Höchstleistungen, aber diese Athleten und Athletinnen hautnah zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf viele unterschiedliche Emotionen am Mikro und habe großen Respekt vor jedem, der dieses Abenteuer wagt."