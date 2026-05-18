Beim Streaming-Platzhirschen Netflix sind sogenannte Pause Ads - also Werbung, die erscheint, wenn man die Pause-Taste drückt - ein zentraler Bestandteil für das weitere Wachstum in der Vermarktung. Und auch bei Seven.One Media hat man dieses Werbemittel nun für sich entdeckt: Wie der ProSiebenSat.1-Vermarkter am Montag mitteilte, soll die "Pause Ad" künftig als neue Werbeform bei Joyn eingesetzt werden.

Die Pause Ad wird ausgespielt, sobald Nutzerinnen und Nutzer aktiv auf Pause drücken. Vier Sekunden nach dem Pausieren eines VoD‑Formats auf Joyn erscheint dann die Werbeanzeige statisch im Vollbild und bleibt sichtbar, bis die Wiedergabe fortgesetzt wird. Weitere Werbeeinblendungen soll es nicht geben.

Seven.One Media verspricht seinen potenziellen Kunden eine "exklusive Vollbild‑Präsenz in einem Moment hoher Aufmerksamkeit, integriert in das Nutzungserlebnis - und ohne den Sehmoment zu unterbrechen". Einen ersten Kunden hat der Vermarkter bereits an Land gezogen. Es handelt sich dabei um den Versicherer CosmosDirekt, der zunächst bis zum 5. Juni mit seiner Kampagne "Immer schön direkt" bei Joyn vertreten sein wird.