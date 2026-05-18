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In der vierteiligen Reihe will man sechs Menschen im Autismus-Spektrum auf ihrem Weg rauf auf die große Comedy-Bühne begleiten. "Die Autistinnen und Autisten überwinden dabei nicht nur alltägliche Hürden, sondern auch soziale Barrieren und zeigen, dass ‘anders lustig’ Türen öffnet", heißt es vom ZDF in einer ersten Ankündigung des Formats. Im Fokus des Projekts steht die Frage, ob Comedy Menschen im Autismus-Spektrum bei der Bewältigung ihrer Alltagsschwierigkeiten helfen kann.

Unterstützt werden die Kandidatinnen und Kandidaten von prominenten Comedy-Coaches und Wissenschaftlerinnen der Humboldt Universität zu Berlin. Zu den Promi-Comedians hat das ZDF bislang noch keine Angaben gemacht. Drei von ihnen sollen mit den autistischen Talents aber in jedem Fall individuelle Bühnennummern entwickeln. Zum Abschluss der vier Sendungen steht das große Finale an: eine Comedy-Show vor Publikum, in der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre besten Nummern präsentieren und gemeinsam mit den Coaches auftreten.

Das Format wird von der megaherz GmbH für das ZDF produziert und ist nach ZDF-Angaben in engem Austausch mit der Autismus-Selbsthilfeorganisation Aspies e. V. entwickelt worden. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF sind Nicole Sprenger und Miriam Schindelmann.