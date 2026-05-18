Auch wenn das Finale des Originals inzwischen schon einige Jahre zurücklegt - mit seinen Ablegern lebt "The Walking Dead" noch immer weiter. Das Spin-Off "The Walking Dead: Dead City" geht nun sogar bereits in die dritte Staffel. Zu sehen gibt es die neuen Folgen mit Jeffrey Dean und Lauren Cohan in den Hauptrollen erneut bei MagentaTV.

Wie jetzt bekannt wurde, zeigt die Telekom-Plattfor die neue Staffel ab Montag, den 27. Juli - und damit zeitgleich zur US-Premiere bei AMC und AMC+. Zur Einstimmung können Fans und Grusel-Neulinge auch die ersten beiden Staffeln von "The Walking Dead: Dead City" streamen.

Inhaltlich legen die Hauptfiguren Maggie und Negan in der dritten Staffel ihre Differenzen beiseite, um die erste stabile Gemeinschaft in Manhattan seit der Apokalypse aufzubauen. Doch als die Stadt erneut im Chaos zu versinken droht, stehen sie vor der Frage, ob sie aus ihren alten Wunden gelernt haben oder ihre dunkle Vergangenheit das Ende für die ganze Stadt bedeuten wird.